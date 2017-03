Boot Tulln – Grösste Boots- und Wassersportfachmesse Zentral- und Osteuropas. „Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boat Show und diese geht in Kürze wieder in Tulln an der Donau vor Anker. Die Boot Tulln ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 380 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports – große Yachten, kleine Jollen, Motoryachten, Motorboote, Elektroboote, Reiseanbieter, Tauchsport und ein großer Zubehörbereich. In Tulln finden die Messebesucher ein vielseitiges Angebot.

Highlights der Austrian Boat Show – Boot Tulln

3 Weltpremieren im Bereich der Elektroboote. Designboats aus der Schweiz zeigt erstmals den Tender 08 und E-Marine gemeinsam mit der Kaiser Bootsmanufaktur die K-720GT und die K-605 GTd als Erstpräsentation. Der Zusatz GT im Namen steht für „Gran-Turismo-Pick-up“, es handelt sich um ein völlig neues Bootskonzept – ein Katamaran im „Sportwagen-Look“. Neben dem sportlichen Look glänzen die Boote mit Effizienz und Sparsamkeit, einem geräumigem Innenraum mit riesigen Stauräumen.

Stand Up Paddling – eine Messe in der Messe

Der neue Sommertrend heißt Stand Up Paddling: Es ist schnell zu lernen, macht vom ersten Moment an Spaß und ist nebenbei ein super Ganzkörper-Workout. Auf über 1.000 m² Fläche wird ein eigener Bereich der Trendsportart gewidmet.

Öffnungszeiten

Donnerstag 2. bis Sonntag 5. März von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr