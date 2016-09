Brabus 850 XL – Manche mögen´s groß und stark. Extra groß und superstark: Brabus hat sich des Spitzenmodells der neuen Mercedes GLS-Klasse, des GLS 63 4MATIC, angenommen.

Das Resultat? Ein Supercar, wie es charakteristischer für Brabus nicht sein könnte: Herzstück des 850 XL ist ein auf sechs Liter Hubraum erweiterter Achtzylinder-Biturbo-Hubraummotor. 625 kW/850 PS und ein maximales Drehmoment von 1.450 Nm katapultieren den exklusiven SUV in nur 4.2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird aus Rücksicht auf die Reifen elektronisch auf 300 km/h begrenzt.

Sicht-Carbon Aerodynamik-Komponenten und maßgeschneiderte Brabus Monoblock „Platinum Edition“ Hightech-Schmiederäder in 23 Zoll Durchmesser verleihen dem High Performance Allradauto eine unverwechselbare Optik. Ebenso exklusiv ist die Personalisierung des Innenraums mit einem bis ins letzte Detail perfekt verarbeiteten Fine Leather Interieur.

Enormer Leistungszuwachs

Gewaltige 195 kW/265 PS Mehrleistung gegenüber seinem Basismotor produziert der Brabus 850 6.0 Biturbo Hubraummotor. Der Aufwand, den die Motoreningenieure für diese Leistungssteigerung treiben, ist enorm: Mehr Hubraum bedeutet mehr Leistung. Deshalb wird der Achtzylinder-Vierventilmotor im hauseigenen Hightech-Motorenbau von serienmäßigen 5.461 cm³ auf 5.912 cm³ erweitert. Dazu werden nicht nur die Zylinderbohrungen auf 99 Millimeter vergrößert und entsprechend dimensionierte Schmiedekolben installiert. Eine aus dem Vollen gefräste und feingewuchtete Spezialkurbelwelle verlängert zusammen mit ebenfalls geschmiedeten Hochleistungspleueln den Hub auf 96 Millimeter. Zusätzlich werden die beiden Zylinderköpfe des V8 strömungstechnisch optimiert.

Ebenso elementar für die enorme Leistungssteigerung ist das neu konstruierte Aufladungssystem: Spezial-Turbolader mit größerer Verdichtereinheit werden mit modifizierten Auspuffkrümmern an das Triebwerk adaptiert. Um die Ladelufttemperatur weiter abzusenken, erhalten die Ansaug- und Ladedruckrohre eine spezielle, sofort ins Auge stechende „Gold Heat Reflection“ Beschichtung. Außerdem: größer dimensionierte Downpipes mit 75 Millimeter Durchmesser und Metallkatalysatoren. Letztes Glied in der Kette ist die Edelstahl-Hochleistungsauspuffanlage mit Abgasklappensteuerung für ein aktives Soundmanagement.

Für Besitzer eines GLS 63, die nicht ganz so viel in Motortuning investieren wollen, bietet Brabus auch zwei Leistungssteigerungen auf 464 k /630 PS oder 515 kW/700 PS an.

Selbstverständlich werden auch Aerodynamik, Reifen und Fahrwerk der enormen Leistung des BRABUS 850 XL angepasst.Etwa Frontspoilerlippe, Carbon-Diffusoreinsatz an der Heckschürze, Dachspoiler bis hin zu den beiden doppelflutigen Endrohre der Hochleistungsauspuffanlage.

Um die Fahrdynamik weiter zu optimieren und auch die Optik durch Tieferlegung noch sportlicher zu gestalten, entwickelten die Fahrwerksingenieure ein spezielles Steuermodul für die Airmatic Luftfederung, das den 850 XL und jeden serienmäßigen GLS 63 um ca. 30 Millimeter tiefergelegt.

Zur Luxusausstattung des Supercars gehört natürlich auch die edle Individualisierung des Interieurs. Leder, Edelholz und Carbon stehen dafür zur Wahl.