Brixton BX 125 SK8 – Cool in den Sommer starten

Brixton BX 125 SK8 – Cool in den Sommer starten. Brixton Motorcycles, die neue Motorradmarke der österreichischen KSR Group, sorgt international für Furore. Das Modell BX 125 entwickelt sich nicht nur in Europa, sondern zum Beispiel auch in Vietnam zum Kassenschlager, die BX 125 X wird gerade an die europäischen Händler ausgeliefert und demnächst kommt auch die Café Racer-Variante BX 125 R auf den Markt. Brixton Motorcycles legt aber bereits nach und bringt im Sommer 2017 ein exklusives, extracooles Sondermodell.

Die BX 125 SK8 trägt nicht nur eine angesagte zweifarbige Sonderlackierung, sondern auch einen Skateboardhalter mit Brixton-Skateboard. Das Brixton-Skateboard gibt es natürlich nur exklusiv zur BX 125 SK8 und diese ist selbstverständlich streng limitiert.

Die technischen Features kennt man ja bereits von der BX 125: Euro 4-Motor mit elektronischer Benzineinspritzung, LED-Tagfahrlicht, LED-Blinker, Digitaltachomter und so weiter. Kurzum: Moderne Technik in herrlich klassischem Kleid, das nicht nur bei Skaterboys und -girls die Herzen höher schlagen lässt. Die BX 125 SK8 ist bereits vorbestellbar und wird voraussichtlich ab Anfang Juni 2017 zum Preis von 2.699 Euro bei den Händlern stehen. Informationen und Daten unter www.brixton-motorcycles.com/bx125sk8