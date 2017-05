Brixton zeigt sich in Vietnam

Brixton zeigt sich in Vietnam. Mit seiner noch jungen Eigenmarke Brixton will der österreichische Zweiradimporteur KSR nun auch in Vietnam Fuß fassen.

Der Messeauftritt auf der Vietnam Motorcycle Show in Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) bescherte dem Unternehmen auf Anhieb rund 500 Bestellungen für das in China gefertigte Leichtkraftrad BX 125.

„Die Besucherzahlen unserer Website haben sich im Messezeitraum verdoppelt und die Zahl unserer Fans auf Facebook ist um rund 20 Prozent gestiegen“, freute sich KSR-Pressesprecher Stephan Schmatz. In Europa wird die Modellpalette in Kürze um die Modellvarianten BX 125 X (Scrambler) und BX 125 R (Café Racer) erweitert.