CARlender – Die App für Autobegeisterte und Veranstalter von Autotreffen

CARlender – Die App für Autobegeisterte und Veranstalter von Autotreffen. Mit der CARlender-App erhalten Autofans erstmals einen Komplettüberblick zu Auto- und Tuning-Events in Deutschland, Österreich, Belgien, Italien, der Schweiz und den Niederlanden. Die App wurde von Patrick Dambietz und seinen Autofreunden Franz Seidel, Janine Falk und Patrick Kreml in Zusammenarbeit mit NIGRIN entwickelt und ist kostenlos für iOS- und Android-Geräte verfügbar.

Die neue App CARlender ergänzt das Angebot für Handybesitzer mit Benzin im Blut. Tuningtreffen in Hamburg, Amsterdam oder Rom – mit dem neuen Angebot verpassen Autofans ab sofort kein PS-starkes Event mehr. Sowohl in der Kartenansicht als auch mit der praktischen Listenfunktion erhalten Nutzer einen Überblick über anstehende Termine in vielen europäischen Ländern. Mit der Routenfunktion lokalisiert die App den eigenen Standort und navigiert direkt zum nächsten Autotreffen.

Die Idee für die App stammt vom NIGRIN Markenbotschafter Patrick Dambietz: „Ich bin mit meinen Freunden regelmäßig auf Autotreffen in ganz Europa unterwegs. Die Termine mussten ich und meine Freunde immer mühsam zusammensuchen“, erklärt er. „Wir wollten allen Autobegeisterten die Möglichkeit geben, einfach an die wichtigsten Informationen zu kommen.“

CARlender ist eine App mit Win-Win-Potential. Sowohl für die Besucher, als auch für die Veranstalter eines Autotreffens entstehen in der Nutzung der App vielversprechende Vorteile: „NIGRIN unterstützt Autofans nicht nur mit seinen Autopflegeprodukten, sondern liefert auch Profitipps im Newsletter und auf unterschiedlichsten digitalen Kanälen wie Facebook und YouTube. Ab sofort haben Veranstalter von Autotreffen die Möglichkeit, ihre Events kostenfrei in der App zu platzieren, um die Bekanntheit und die Besucherzahlen zu steigern“, sagt Olaf Menzel, Pflegeexperte bei NIGRIN.