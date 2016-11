Carrera Digital 143 „Race of Heroes Vol. 2“ – Motorsportparty

Carrera Digital 143 „Race of Heroes Vol. 2“ – Motorsportparty. Mit dem neuen „Race of Heroes – Vol. 2“ Partyset wird das Indoor-Wettrennen zur Motorsportparty für alle Carrera-Piloten ab 6 Jahren. 9.2 Meter Streckenlänge, Steilkurven, Engstelle, Doppelweiche, Loopings sorgen für Spannung und Fahrspaß.

Im „Race of Heroes – Vol. 2“ – Set treffen sich drei außergewöhnliche PS-Größen an der Carrera Rennbahn. Das grasgrüne Lamborghini Huracán GT3 Slotcar „Grasser Racing, No.63“, der stromlinienförmige Ferrari 458 Italia GT2 „AF Corse, No.51“ – und wenn es ganz heiß hergeht, ist das Audi R8 V10 Plus „Safety Car“ zur Stelle.

Rennstimmung im Kinderzimmer auch mit Carrera Caps, Luftballons, Aufklebern und Papierfahnen. Carrera hilft auch bei der standesgemäßen Vorbereitung der Motorsportparty mit exklusiven Downloads von Einladungen, Tischkarten und Teilnehmerurkunden. Wer die Nerven behält und es nach einem spannenden Rennen auf das Siegertreppchen schafft, kann den Triumph mit der Siegerurkunde für immer in Erinnerung behalten. Infos unter carrera-toys.com