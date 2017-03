Chris Höher – Die Motorsportzukunft ist gesichert. Vorsprung durch Technik heißt es ab sofort für den Kärntner, der Richtungswechsel ist jetzt unter Dach und Fach. Im Rahmen der Vienna Motorsport Show im Riverside in Wien gab Chris Höher seine Pläne für dieses Jahr bekannt. Der 19-jährige Nachwuchsrennfahrer aus Spittal an der Drau wechselt vom Formelrennsport in die Audi Sport Racing Academy und wird in diesem Jahr in der ADAC GT Masters Serie am Start sein.

Chris Höher wird in dieser hochkarätigen Rennserie einen AUDI R8 LMS GT3 pilotieren. Die ADAC GT Masters 2017 umfasst 14 Rennen an sieben Wochenenden. Sämtliche Rennen (10 in Deutschland, 2 in Holland und 2 in Österreich) werden live im Free-TV übertragen.

Chris Höher: „Bisher bin ich noch nie in einem Rennwagen mit Dach am Start eines Rennens gewesen. Seit frühester Jugend an pilotierte ich offene Fahrzeuge, sowohl im Kart als auch in allen Formelklassen. Der Audi R8 LMS ist absolutes Neuland für mich, ebenso der Fahrerwechsel bei den Rennen, die jeweils über eine Gesamtdistanz von je einer Stunde gehen.“