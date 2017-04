Collezione Automobili Lamborghini, Centro Stile, OMP präsentieren neue Overall Serie

Collezione Automobili Lamborghini, Centro Stile, OMP präsentieren neue Overall Serie. Collezione Automobili Lamborghini stellt die Special Edition ONE ART vor, die Markenmeisterschaft Lamborghini Super Trofeo in Europa, Asien, Amerika und dem Nahen Osten gewidmet ist: drei Rennanzüge, die vom Centro Stile Lamborghini gestaltet und in Zusammenarbeit mit OMP realisiert wurden.

Dabei haben die Designer die Linien der Lamborghini Supersportwagen stilistisch auf die Modelle und Farben der Kleidungsstücke übertragen, die alle über eine FIA-Zulassung verfügen. Das Sechseck und das Y sowie die Farben Orange, Grün und Gelb stehen bei allen drei Modellen mit den Logos Centro Stile und Squadra Corse im Vordergrund.

Die Kollektion wurde beim Eröffnungsrennen des Lamborghini Super Trofeo Europa 2017 am 22. April in Monza vorgestellt und besteht aus drei Modellen: One Art Record, eine limitierte Auflage von 30 Stück, die ausschließlich über lamborghinistore.com erhältlich ist, One Art Racing und One Art Speed, zwei Spezialeditionen, die auch bei Lamborghini Vertragshändlern und den Stores der Collezione Automobili Lamborghini erhältlich sind.