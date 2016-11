Daimler-Vorstand ernennt Gorden Wagener zum Chief Design Officer. Mit Wirkung zum 01. November 2016 hat der Vorstand der Daimler AG zugestimmt, die Funktion des Chief Design Officer einzurichten. Gleichzeitig hat der Vorstand den Leiter des Designbereichs, Gorden Wagener, zum Chief Design Officer im Range eines Executive Vice President ernannt. Mit diesem Schritt bekräftigt der Vorstand die Bedeutung und die Verantwortung der Rolle des Designs für das Unternehmen, seine Produkte und die globalen Marken.

Gorden Wagener wurde am 3. September 1968 in Essen geboren. Nach seinem Studium des Industrial Design an der Universität Essen (1990-1993) spezialisierte er sich am The Royal College of Art in London auf Transportation Design. Bevor er 1997 Mercedes-Benz beitrat, war er als Exterieur-Designer für verschiedene Marken tätig.

Gorden Wagener leitet seit Mitte 2008 den weltweit tätigen Designbereich der Daimler AG und ist mit seinem international aufgestellten Team für das Design sämtlicher Marken und Produkte des Unternehmens verantwortlich. Neben dem Hauptsitz in Sindelfingen arbeitet seine Mannschaft dabei in Advanced Design Studios in Kalifornien, Italien und China sowie an fünf weiteren Konzernstandorten.

Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender: „Gutes Design ist viel mehr als schöne Produkte: Es vereint Funktion mit Faszination und gibt Markenwerten eine unverwechselbare Form. Der

weltweite Absatzerfolg unserer Fahrzeuge basiert letztendlich auch auf ihrem herausragenden Design.“