Das weltweit schnellste Elektroauto ist der Nio EP9. Der chinesische Elektroautohersteller Next EV hat in London seine Marke Nio präsentiert. Aushängeschild ist das weltweit schnellste Elektroauto.

Der Nio EP9 soll eine Leistung von 1000 kW/1360 PS haben, in 7.1 Sekunden von null auf 200 km/h beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 313 km/h erreichen. Next EV führt für den Supersportwagen gleich Rundenrekorde auf dem Nürburgring (7:05.12 Minuten) und dem Circuit Paul Ricard (1:52.78 Minuten) auf.

Cockpit und Fahrgestell sind aus Kohlefaser in Monocoque-Bauweise, der Antrieb erfolgt über vier radnahe Elektromotoren, die bei Tempo 240 ein Drehmoment von unglaublichen 24.000 Newtonmetern mobilisieren sollen. Das Wechselbatteriesystem kann nach Herstellerangaben in 45 Minuten geladen werden und gewährleistet eine Reichweite von 427 Kilometern.

Das Start-Up Next EV fährt seit 2014 bereits in der Formula E und stellte in der Debütsaison mit Nelson Piquet jr. den ersten Weltmeister der neuen Rennserie. Danach lief es aber nicht mehr ganz so erfolgreich. Das Design und die Markenentwicklung von Nio werden von München aus geleitet.