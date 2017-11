Das „Stadtauto“ startet mit Hyundai Ioniq Hybrid

Das „Stadtauto“ startet mit Hyundai Ioniq Hybrid. Nach dem Rückzug von Zipcar werden die frei gewordenen Stellplätze für ein neues nachhaltiges Wiener Mobilitätskonzept genützt: Es wurde das erste „Stadtauto“ an die Wiener Car-Sharer-Community in Anwesenheit von Vizebürgermeisterin Vassilakou übergeben. Ab sofort sind 15 Autos verfügbar, bis Frühjahr 2018 wird der Vollbetrieb mit 70 Fahrzeugen anlaufen. Die „Stadtauto“-App können Sie bereits kostenlos im iTunes App Store und bei Google play herunterladen.

„Stadtauto“ ist ein Projekt des Wiener Mobilitäts-Spezialisten „greenmove“, der bereits im vergangenen Sommer ein standortbasiertes Carsharing mit Hybrid- und Elektrofahrzeugen in Deutschland realisiert hat. Der Startschuss in Wien erfolgte am Standort Lindengasse 30 (1070). Zitate der Anwesenden:

• Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou: „Carsharing ist ein wesentliches Standbein für die städtische Mobilität. Es freut mich sehr, dass mit Greenmove jetzt ein neuer Anbieter in Wien das Carsharing-Angebot erweitert.“

• Martin Mai, Geschäftsführer „greenmove“: „Wir freuen uns standortbasiertes Carsharing mit umweltfreundlichen Hybrid-Fahrzeugen nach Wien zurückzubringen und laden alle Wienerinnen und Wiener ein, unser Angebot zu nutzen.“

• Geschäftsführer von Hyundai Import GmbH Österreich, Roland Punzengruber: „Hyundai ist stolz darauf, Partner dieses jungen, innovativen und nachhaltigen Konzeptes sein zu dürfen. Als einer der Pioniere punkto nachhaltiger Mobilität bietet Hyundai mit dem IONIQ das erste in Serie produzierte Fahrzeug mit 3 elektrifizierten Antrieben, welches die Kunden von Stadtauto umweltschonend und mit zahlreichen Optionen der Premiumklasse ausgestattet bequem und sicher von A nach B bringt.“

Die Besonderheiten des Projekts „Stadtauto“: Wie Vorgänger Zipcar ist es standortbasiert (die Autos werden an den Abholpunkt nach der Nutzung zurückgebracht), die Bezahlung erfolgt über ein Abo-Modell (ab 49 € pro Jahr „Grundgebühr“, dafür günstigere Tarife als die Marktbegleiter) und es wird durchgehend ein Modell für alle Standort genutzt.

Vorerst kommt eine Hybrid-Version zum Einsatz, nach und nach werden Ladestationen an den Standorten installiert und die Flotte auf E-Betrieb umgestellt. Der Hyundai Ioniq verfügt über ein fix eingebautes Navigationssystem, Rückfahrkamera, Apple CarPlay/Android Auto sowie eine Einparkhilfe. Infos, Standorte und Preise im Detail: www.stadtauto.at