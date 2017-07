delta4x4 – Ford Ranger „Bad Boy“

delta4x4 – Ford Ranger „Bad Boy“. Der von delta4x4 modifizierte Ford Ranger ist ein „Böser Bub“ mit ordentlich Power unter der Haube: Dank optimierten Motormanagements und einer modifizierten Auspuffanlage mit Sidepipes bringt er es auf 240 PS – zwanzig Prozent mehr als in der Serienversion.

Entsprechend spurtstark rollt der neueste Pickup des bayerischen OffRoad-Spezialisten über die Straßen. Der Leistung wird auch das Fahrwerk des Bad Ranger gerecht – sowohl auf, als auch abseits der Straßen. Dazu verpasst man dem Pickup zunächst einen Body-Lift, der eine Fahrwerks-Höherlegung um 40 mm generiert, und montiert dann noch größere Räder im Format 275/60 R 20, wodurch weitere zwei Zentimeter Höhe gewonnen werden.

Bei den Reifen entschied sich delta4x4 für All-Terrains vom Typ Geolandar A/T. Die All-Terrain-Reifen stammen vom japanischen OffRoad-Reifenspezialisten Yokohama. Sie sind für den gemischten Einsatz konstruiert, sodass der Ranger im Bad-Boy-Trimm seine Stärken sowohl auf der Straße als auch im Gelände und sogar im Winter ausspielen kann. Der Reifen verfügt über M+S- und Schneeflocken-Kennzeichnung. Montiert sind die Gummis auf robusten Alufelgen für Pickups, aus dem Programm des bayerischen Geländewagen-Tuners. Die „Lander“-Felgen im Fünf-Doppel-Speichen-Design verfügen über eine extrem hohe Dauerfestigkeit und sind auf bis zu 1.200 kg geprüft.

Den nötigen Platz für die große Bereifung in den Radhäusern schafft delta4x4 mit „Iceland“- Kotflügel-Verbreiterungen: Die lassen den Pickup um rund dreißig Zentimeter in die Breite wachsen und sorgen so für einen echt „bösen“ Auftritt des Ranger. Vollendet wird die Mutation vom Ford Ranger zum Bad Ranger durch den Anbau eines Frontbügels mit zusätzlichen Breitstrahlern von PIAA. Ihre gelbe LED-Technik sorgt für eine augenfreundliche, breite Ausleuchtung – sowohl auf der Straße als auch im Gelände. So ist der Bad Ranger von delta4x4 für den Einsatz in jedem Terrain gerüstet.