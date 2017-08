Demnächst – Moto Guzzi Open House 2017

Demnächst – Moto Guzzi Open House 2017. Von 8. bis 10. September finden die Moto Guzzi „Open Days“ in Mandello del Lario statt. Beim Fest für die 1921 gegründete Motorradmarke öffnen sich die Pforten des Traditionswerks für Gäste aus aller Welt. Neben kostenlosen Museumsführungen und Testfahrtmöglichkeiten stehen wieder zahlreiche Highlights am Programm.

Moto Guzzi Fans aus ganz Europa reisen nach Mandello del Lario Comer, um den Entstehungsort aller Moto Guzzi Motorräder zu besichtigen und das italienische Lebensgefühl zu spüren. Bei den legendären Tagen der offenen Tür ist das historische Moto Guzzi Werk für alle Freunde, Fans und Interessenten geöffnet. Wie in den Jahren zuvor steht das gemeinsame Zelebrieren der italienischen Kultmotorradmarke im Mittelpunkt des Wochenendes, in diesem Jahr wird zusätzlich das 50. Jubiläum der legendären Moto Guzzi V7 gefeiert.

Im vergangen Jahr besuchten über 25.000 Fans und Freunde das Moto Guzzi Werk zum Open House Day. Der idyllische Ort Mandello del Lario, am Ufer des Comer Sees gelegen, bietet die beste Gelegenheit, um sich mit Guzzisti aus aller Welt zu treffen, Benzingespräche zu führen und die Moto Guzzi V7 gebührend zu feiern.

Drei Tage unter den Schwingen des Moto Guzzi-Adlers

Das Wetter und das Klima in der Region versprechen im September beste Voraussetzungen für eine ausgiebige Wochenendtour. Einzigartige Landschaftsbilder, Bergstraßen, Pässe und jede Menge Kurven machen Lust aufs Motorradfahren. Moto Guzzi lädt alle Teilnehmer ein, ihre Reise Story nach Mandello del Lario (der Heimat aller Guzzis) mit tollen Bildern und Videos auf Facebook oder Instagram zu posten und mit dem hastag #ridebackhome mit Freunden zu teilen. Dreh- und Angelpunkt ist das „Moto Guzzi Village“ inmitten des Werksgeländes. Im und rund um das Moto Guzzi Werk erwartet die Besucher dazu ein interessantes, attraktives Programm, Musik und viele Informationen rund um die Marke. Selbstverständlich stehen die aktuellen Moto Guzzi Modelle für Probefahrten bereit.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag ab 15.00 Uhr mit Öffnung des Museums. Dort können 96 Jahre Moto Guzzi Geschichte bewundert werden. Im Shop nebenan finden die Besucher Fanartikel und Moto Guzzi Bekleidung. Am Samstag können ab 9.30 Uhr die Hallen der Motoren- und Fahrzeugmontage besichtigt werden, die einen Einblick in die Prozessabläufe der Produktion geben. Weitere Informationen und das Veranstaltungsprogramm unter www.motoguzzi.com