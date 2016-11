Denzel – ReGreen Kooperation mit dem Outlander Plug-in-Hybrid EV. Das Wiener Start Up Unternehmen ReGreen der drei jungen Gründer von ReGreen, Hr. Niko Mooshammer, Hr. Christoph Rebernig und Hr. Karim Abdel Baky hat sich „CO 2 -neutrales Autofahren“ als Unternehmensziel im Businessplan vorgenommen.

Das ReGreen Klimaschutzportfolio stützt sich auf österreichische Klimaschutz-Projekte in Zusammenarbeit mit Climate Austria einer Tochterfirma der Kommunalkredit und dem Bundesministerium für Land- & Forstwirtschaft, etwa: Biomassenheizungen in Waldviertel, oder internationale Klimaschutz-Projekte wo zum Beispiel moderne, energieeffiziente Kochöfen in Ruanda als Ersatz für die alten offenen Kochstellen zum Einsatz kommen.

Der auf 50.000 km anfallende CO 2 -Ausstoß wird durch diese Klimaschutz-Projekte kompensiert, daher CO 2 -neutrales Autofahren.

Start der CO 2 -neutralen Aktion, ab sofort bis 31.12.2017