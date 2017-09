Der Golf Sportsvan – das Update auf der IAA

Der Golf Sportsvan – das Update auf der IAA. All jene, die auf den Golf schwören, aber ein Plus an Sitzhöhe, Variabilität und Raum favorisieren, entscheiden sich seit Mitte 2014 für den Golf Sportsvan. Jetzt hat Volkswagen den Kompaktvan mit einem Update perfektioniert. Der neue Golf Sportsvan wird vom 12. bis 24. September erstmals auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt/Main präsentiert. Technisch zeichnen den aktualisierten Golf Sportsvan drei neue Benzinmotoren1 (TSI), neue Infotainmentsysteme (Topsystem erstmals mit Gestensteuerung), ein erweitertes Spektrum der Assistenzsysteme und neue Features der Serienausstattung wie LED-Rückleuchten aus. Optisch setzt sich der Volkswagen fortan mit einem präzise geschärften Design in Szene. Mit seinen bis zu 1.520 Litern Ladevolumen und einer um 180 mm in der Länge verstellbaren Rückbank gehört der Golf Sportsvan zu den variabelsten Autos seiner Klasse. Der Vorverkauf des aktualisierten Kompaktvans beginnt in Deutschland im Herbst dieses Jahres.

Drei neue TSI-Motoren. Neu an Bord des Golf Sportsvan ist die Einstiegsmotorisierung: ein Dreizylinder-TSI mit 63 kW/85 PS1. Zwei weitere Benziner perfektionieren das Antriebsspektrum: der 1.5 TSI evo mit 96 kW/130 PS1 und der weiterentwickelte 1.5 TSI evo mit 110 kW/150 PS1. Beide Hightech-TSI sind mit einem aktiven Zylindermanagement ausgestattet, das in definierten Betriebsphasen zwei der vier Zylinder abschaltet und so den Verbrauch und die Emissionen reduzieren kann. Ganz besondere Spezifikationen zeigt zudem der neue 130-PS-Motor: Der hochverdichtete Vierzylinder arbeitet nach dem effizienten Miller-Brennverfahren und besitzt einen Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie (VTG) – eine Abgasaufladung, wie sie bislang eher in hochklassigen Sportwagen zu finden ist. Vervollständigt wird das vorgesehene Motorenprogramm durch einen TSI mit 81 kW/110 PS1 und zwei Turbodiesel-Direkteinspritzer (TDI). Sie leisten 85 kW/115 PS1 und 110 kW/150 PS1.

Zum weiteren Update des Golf Sportsvan gehören im Detail neu designte Stoßfänger, neue Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, neue Voll-LED-Scheinwerfer (statt Xenon) und generell serienmäßige LED-Rückleuchten. Fünf neue Leichtmetallfelgen (16, 17 und 18 Zoll) und neue Außenfarben wie der Lackton „Cranberry Red“ runden das Exterieur-Update ab. Neue Dekore, Stoffe und Ledersitze veredeln das Interieur.

Vor allem technische Innovationen kennzeichnen den neuen Golf Sportsvan. Besonders hervorzuheben ist hier das im Kompaktvan neue 9,2-Zoll-Radio-Navigationssystem „Discover Pro“, das auch via Gestensteuerung bedient werden kann. Gewöhnliche Tasten und Regler gibt es beim „Discover Pro“ nicht mehr; die haptische Bedienung erfolgt allein über den Touchscreen und fünf kapazitive Felder.

Für mehr Sicherheit und Komfort sorgen im Golf Sportsvan neue Assistenzsysteme wie die Fußgängererkennung (Bestandteil von Front Assist inklusive City-Notbremsfunktion), der Stauassistent (teilautomatisiertes Fahren bis 60 km/h), der Emergency Assist, die neueste Generation des Park Assist und Proaktiven Insassenschutzsystems sowie der innovative Trailer Assist (inklusive Park Assist), der das Rückwärtsfahren im Anhängebetrieb erleichtert.