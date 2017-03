Der Josefimarkt eröffnet die Red Bull Ring Saison

Der Josefimarkt eröffnet die Red Bull Ring Saison. Mit voller Wucht ist die Motorsport-Welt am Wochenende in die Saison gestartet. Formel 1 und MotoGP boten schneidige Auftaktrennen und beide Königsklassen werden im Sommer 2017 die Fans auch auf dem Red Bull Ring wieder in ihren Bann ziehen.

Histo Cup, Truck Race Trophy und ADAC GT Masters eröffnen den Aufmarsch der PS-Spektakel am Spielberg. Zwischen F1 und MotoGP gastiert die European Le Mans Series in Österreich und die DTM sorgt hierzulande bis Ende September für kräftig schlagende Motorsportherzen. Ordentlich Stimmung machen „Die Seer“, „Django 3000“ und Virtuosen der neuen Volksmusik beim fünften Spielberg Musikfestival. Nicht zuletzt feiern die „E-Mobility Play Days“ 2017 ihre Premiere auf dem Red Bull Ring.

Bevor es soweit ist, macht sich die steirische Rennstrecke mit dem traditionellen Josefimarkt warm. Am 1./2. April genießen die Besucher bei freiem Eintritt jeweils von 9 bis 18 Uhr die größte Automesse der Region, die Fahrerlebniswelt des Red Bull Ring und, und, und…

Freies Fahren – Red Bull Ring Fans starten die Motoren. Der Frühling ist zurück und die Fahrerlebniswelt des Projekt Spielberg kommt so richtig in Schwung. Beim Freien Fahren auf der Formel-1-Rennstrecke können die Besucher ihren eigenen Boliden oder

ihr Motorrad ans Limit bringen. Der Offroad Bike Track wurde über den Winter wieder auf Vordermann gebracht und teilweise neu gestaltet.

Mit der ganzen Familie ab ins Gelände. Ein aufregendes Erlebnis kommt auf alle Familien zu: Zwei Kinder (mit eigenem Kindersitz) und zwei Erwachsene können eine gemeinsame Offroad Family Tour unternehmen. In einem 122 PS starken Land Rover Defender folgen die Familien-Teams erfahrenen Instruktoren über eine speziell ausgewählte Route vom Fahrerlager in den 4WD Test Track mit leichten Offroad Passagen.

Start frei für internationale Rennserien ab April. Den Startschuss für den Motorsport-Sommer 2017 gibt der Histo Cup (21.-23. April), bevor die Truck Race Trophy (12.-14. Mai) – das Trucker Festival am Spielberg – und das ADAC GT Masters (9.-11. Juni) internationales PS-Feeling wirken lassen. Die Formel 1 (7.-9. Juli) und die MotoGP (11.-13. August) sorgen für die Highlights des Jahres an der Strecke im Herzen der Steiermark. Den Kalender vervollkommnen die European Le Mans Series (21.-23. Juli) und die DTM (22.-24. September).