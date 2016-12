Der neue Mercedes-Benz bringt die E-Klasse ins Abseits. Abseits der Straßen soll der Mercedes-Benz E-Klasse All Terrain beweisen, was er kann. Ob unbefestigter Feldweg zum Kletterfelsen oder steile Serpentinen zur tief verschneiten Skihütte: Mit erhöhter Bodenfreiheit, großen Rädern, dem Allradantrieb 4Matic und der Luftfederung soll er sich nahezu auf jedem Untergrund behaupten. Dazu kommt ein passendes Aussehen, dass den All Terrain vom E-Klasse Kombi T-Modell deutlich abhebt.

Das neue Modell verfügt über alle Laderaumlösungen des E-Klasse T Modells wie beispielsweise die Cargo-Stellung der. Den Marktstart bestreitet der All-Terrain als E 220 d 4Matic (143 kW/194 PS) mit dem neu entwickelten Vierzylinder-Dieselmotor. Kurze Zeit später folgt eine Variante mit Sechs-Zylinder-Dieselmotor. Beide Modelle besitzen serienmäßig das neue Neun-Gang-Automatikgetriebe 9G Tronic.