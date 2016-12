Der neue Seat Mii by Cosmopolitan. Der Mii by Cosmopolitan wurde unter Berücksichtigung des Geschmacks und der Vorlieben der Cosmopolitan Leserschaft designt. Er ist agil, aufregend zu fahren und einfach zu parken – ein ästhetisches Auto mit Persönlichkeit.

Die Autos, die wir fahren, spiegeln immer unsere Persönlichkeit wider. Es sind sorgfältig ausgewählte Investitionen, die uns nicht nur von A nach B bringen, sondern auch definieren, wer wir sind. Für Kunden, die Wert auf Leistung und Vergnügen legen, stellte Seat und die Cosmopolitan auf dem #FashFest der Cosmo im September erstmals den Mii by Cosmopolitan in London vor. Im Ergebnis der 18-monatigen Zusammenarbeit von SEAT, dem globalen Kreativteam und den regionalen Redakteuren der Cosmopolitan und Cosmo-LeserInnen aus Europa erweist sich der Seat Mii by Cosmopolitan als das perfekte Auto für selbstbewusste, unabhängige, aktive junge Frauen, die erfolgreich sind.

Der Mii by Cosmopolitan wurde unter Berücksichtigung des Geschmacks und der Vorlieben der Cosmopolitan Leserschaft designt. Er ist agil, aufregend zu fahren und einfach zu parken – ein ästhetisches Auto mit Persönlichkeit. Cosmopolitan LeserInnen haben sich mit Feedbacks und Ideen am Gestaltungsprozess beteiligt.

Licht und Schatten – die Magie der Farben

Der Mii by Cosmopolitan erscheint von außen klein, und wirkt doch von innen in vielerlei Hinsicht umso größer – vielseitig, sicher, ökonomisch und verlässlich, umweltschonend, komfortabel. Zudem präsentiert sich hier ein sehr anspruchsvolles Auto, das einen femininen wie glamourösen Scharm versprüht. Das ausgezeichnete Design spiegelt einen jungen, mutigen und auch rebellischen Lebensstil wieder. Er ist in zwei Farben erhältlich: Glossy-Violett Metallic und Candy Weiß mit Bismuth-Details in Champagner-Tönen, die sowohl außen, als auch innen zu finden sind.

Umfangreiche Serienausstattung

Zudem verfügt der Mii by Cosmopolitan über alle relevanten Elemente, um eine sichere und angenehme Fahrt zu gewährleisten: von der Klimaanlage bis zum „Hill Hold“-Feature (erleichtert das Anfahren auf steilen Rampen) sowie eine Reihe von weiteren Ausstattungsextras, die nach den jeweiligen Vorstellungen konfiguriert werden können – optional erhältlich ist der Parkassistent hinten oder ein Sound-System mit 300 Watt und Subwoofer. Und für all jene, die immer vernetzt sein und nichts verpassen wollen, ist das neue Infotainment-System „You&Mii Colour“ mit der in das Armaturenbrett integrierte Smartphone-Halterung immer an Bord. Der Seat Mii by Cosmopolitan verfügt außerdem über die „DriveMii“-App, die über den Play Store oder die App-Stores für Geräte mit Android oder iOS verfügbar ist. Damit kann die Fahrerin das Infotainment-System über ihr Smartphone nutzen.

Preis und Markteinführung

Der Seat Mii by Cosmopolitan ist bereits bestellbar und wird ab Anfang 2017 im Handel erhältlich sein. Erstmals in Österreich steht er auf der Vienna Autoshow 2017 (12. bis 15. Jänner 2017). Er ist ab 11.690 Euro erhältlich.