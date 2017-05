Der Opel Ampera-e ist „Bestes Produkt des Jahres“

Der Opel Ampera-e ist „Bestes Produkt des Jahres“. Opel wird in diesem Jahr mehrfach mit dem „Plus X Award“ ausgezeichnet. Der Insignia Grand Sport holte das aktuelle Gütesiegel in den Kategorien „High Quality“ sowie „Design“ und „Funktionalität“.

Der Ampera-e punktete ferner in der Disziplin „Ökologie“. Das Elektroauto begeisterte die internationale Fachjury außerdem so sehr, dass sie den Ampera‑e darüber hinaus zum „Besten Produkt des Jahres 2017“ kürte.

Der Plus-X-Award wurde 2004 ins Leben gerufen und würdigt alljährlich die modernsten Produkte in den Bereichen Technologie, Lifestyle und Sport, die ein oder mehrere Zusatzfeatures aufweisen und so einen Mehrwert (Plus X) bieten. Die Einreichungen werden von einer internationalen unabhängigen Jury aus mehr als zwei Dutzend Branchen begutachtet.