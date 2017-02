Der Toyota Prius – für die Steckdose weiter entwickelt. Ein größerer Akku, deutlich mehr Reichweite, gewagtes Design – Toyota hat den Prius für die Steckdose weiter entwickelt.

Er sei, verkündet man bei Toyota im Brustton der Überzeugung, „das erste echte 1 Liter-Serienauto“ der Welt: der Toyota Prius Plug-In-Hybrid. Stimmt: Wer es wirklich darauf anlegt, der kann den spacigen Japaner mit nur einem Liter Benzin auf 100 Kilometern fahren. Und mit noch weniger. Im Elektromodus durch die Stadt ist kein wirkliches Problem – dann steht eine Null vor dem Komma.

Wer allerdings im normalen Alltag mit dem Hybriden unterwegs ist, der sollte sich eher auf 3.5 oder vier Liter Verbrauch einstellen – auf der Autobahn oder kurvig-hügeligen Landstraßen sorgt immer wieder der Verbrennungsmotor mit dafür, dass es ausreichend flott und zügig voran geht. Und 3.5 Liter Realverbrauch ist so übel dann ja auch nicht – danach sucht man in der Welt der reinen Verbrenner vergeblich. Auch ein aktueller ADAC-Vergleich hat gerade gezeigt: Vor allem Plug-in-Hybride wie der neue Toyota Prius liegen bei den Kilometerkosten deutlich unter Diesel- und Benzinmodellen. Beim Prius kamen die Tester auf 47.4 Cent je Kilometer.

Der Prius ist schon in der Basisversion gut ausgestattet. Gegen Aufpreis gibt es gerade einmal Goodies wie zum Beispiel Head-up-Display, Einparksystem, Ledersitze oder eine Soundanlage mit zehn Lautsprechern.

Sicher und komfortabel

Eines zumindest kann man Toyota bei dem neuen Prius nicht mehr vorwerfen: optische Langeweile. Die Vorgänger waren eher spießig gezeichnete Weggucker. Der Neue ist ein Hingucker. Man muss ihn nicht gelungen finden – aber langweilig sicher auch nicht. Sein Design ähnelt dem des Honda Civic, vor allem wegen der schwungvoll ausladenden Rückseite und des geschweiften Heckflügels, der die Sicht aus dem Rückfenster zweiteilt. Vorne haben die schmalen LED-Scheinwerfer und die vertikalen Tagfahrlichter auch nicht mehr viel mit dem Vorgänger zu tun.

Innen kann Toyotas neue Lust am Design allerdings ganz schön nerven. Das „Kombiinstrument“ etwa liegt nicht hinter dem Lenkrad im direkten Sichtbereich des Fahrers sondern zentral über der Mittelkonsole. Da investiert man besser gleich in das Head-up-Display. Überhaupt: die Bedienung. Intuitiv und übersichtlich geht anders. Es ist schon eine elende Fummelei, bis man halbwegs raus hat, über wie viele Bedienstufen man welche Funktion aufruft.

Vor allem aber hybridtechnisch hat sich der Prius deutlich weiterentwickelt. Die 120 Kilogramm schweren Lithium-Ionen-Akkus packen nun 8.8 Kilowattstunden in ihre 95 Zellen. Das verschafft eine deutlich größere rein elektrische Reichweite: 50 Kilometer sind im EV-Modue möglich, bevor der Verbrennungsmotor einspringen muss. In der Stadt reicht das fast immer. Die Elektronik sorgt dafür, dass der Benziner im Elektromodus nicht – wie früher – unbeabsichtigt zuschaltet.

Und wer mehr braucht: Die Gesamtreichweite von Benziner und E-Motor liegt bei rund 1.000 Kilometern – der Benzintank faßt 43 Liter. Der Benziner, ein Vierzylinder-Reihenmotor mit 1.798 ccm Hubraum, liefert 72 kW/98 PS Leistung mit einem maximalen Drehmoment von 142 Nm. Der Elektromotor kommt auf 68 kW/92 PS – macht eine Systemleistung von 90 kW/122 PS. Bei rein elektrischer Fahrt liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 135 km/h – beim Vorhänger waren es 80 km/h. Alles in allem sollen 180 km/h drin sein. Den Spurt von 0 auf 100 km/h schafft der Prius in 11.1 Sekunden.

Neues Verhältnis zum Bremspedal

Fahren läßt sich der Toyota sicher und komfortabel. Wie üblich erkennt man nach dem Druck auf den Starterknopf nur am aufleuchtenden Display, dass der Wagen zu Leben erwacht ist. Kein Motorgeräusch, das Startbereitschaft signalisiert. Den kleinen Automatik-Wahlhebel am Armaturenbrett auf „D“, das Gaspedal betätigen – und leise surrend setzt sich der Prius im Elektromodus in Bewegung. So schwebt man nur im Rolls-Royce oder elektrisch.

Das meiste läßt sich im EV-Modus erledigen, anders als früher mischt sich bei zu starkem Druck aufs Gaspedal der Verbrennungsmotor nicht mehr unaufgefordert ein. Geht es auf die Autobahn, schaltet er sich dazu. Das geht unmerklich und auch der Geräuschpegel innen steigt kaum. Die Gasannahme ist prompt, die Beschleunigung – nun ja: mittelprächtig. Aber die 122 PS müssen auch mehr als 1.6 Tonnen in Schwung bringen. Drei Fahrmodi stehen zur Auswahl, unterscheiden sich allerdings gefühlt nicht wirklich. Immerhin arbeitet die Automatik jetzt besser abgestimmt.

Nicht zuletzt der dank Akkus niedrige Schwerpunkt sorgt mit für eine sichere Straßenlage. Der Plug-In-Prius taugt denn auch durchaus zum Reisewagen. Die Sitze sind bequem, die Federung komfortabel – lediglich die dem Platz für die Akkus geschuldeten gerade mal 360 Liter Kofferraum bremsen die Reiselust.

Einen Nachteil hat die größere Akkuleistung allerdings: Statt bisher 1.5 Stunden braucht der Prius nun zwei Stunden zum Aufladen. Doch je nach Fahrweise läßt sich das Aufladen zumindest zum Teil auch durch das regenerative Bremssystem erledigen. Wer Prius fährt, bekommt ein ganz neues Verhältnis zum Bremspedal.

ap