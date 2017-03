Der VW Tiguan Allspace feiert Europapremiere. Er ist das erfolgreichste SUV „Made in Germany‘‘: der Tiguan. Eine halbe Million Menschen entscheiden sich jährlich für den front- oder allradgetriebenen Allrounder. 2016 kam die zweite Generation des SUV auf den Markt. Nun legt Volkswagen nach: mit dem neuen Tiguan Allspace – einer eigenständigen Variante des Bestsellers. Ein „Spaceshuttle‘‘ mit einem 109 mm größeren Radstand und 215 mm zusätzlicher Außenlänge. Für mehr Mitreisende, mehr Gepäck und mehr Variabilität.

Seine Europa-Premiere feiert der optional 5+2-sitzige Tiguan Allspace auf dem Genfer Automobil-Salon. Das neue Volkswagen SUV erschließt das Segment zwischen dem bekannten, „klassischen‘‘ Tiguan und dem Oberklasse-Geländewagen Touareg. Der Tiguan Allspace empfiehlt sich mit seinen bis zu 760 Litern* Kofferraumvolumen damit auch all jenen Autofahrern, respektive Familien als charismatische Alternative, die bislang aufgrund ihres Raumbedarfs eher auf einen Van angewiesen waren. Dachhoch und bis zur ersten Sitzreihe beladen, bietet der Tiguan Allspace sogar ein Ladevolumen von bis zu 1.920 Liter.

Allspace zeigt Parallelen zum US-Modell Atlas

Motorhaube und Silhouette zeigen bewusst Parallelen zu einem anderen neuen Volkswagen SUV: dem für die USA entwickelten Atlas. Vorne ist es zudem der neu gestaltete Kühlergrill mit seinen zum Teil in die Scheinwerfer hin-einreichenden Chromspangen, mit denen der Tiguan Allspace eine optische Brücke zum Atlas schlägt. Besonders markant: die obere, sich quer über die gesamte Wagenfront spannende Chromleiste. Serienmäßig sind zudem alle Tiguan Allspace mit einem granitgrauen Unterfahrschutz ausgestattet.

Zwei Frontpartien. Wie der „klassische‘‘ Tiguan, so ist auch der Tiguan Allspace mit einer Onroad- und einer Offroad-Frontpartie erhältlich. Letztere kann optional in einem „Offroad-Paket‘‘ zusammen mit einem speziellen, bis in den Stoßfänger reichenden Triebwerkunterschutz für Geländefahrten bestellt werden. Durch die Offroad-Frontpartie verbessert sich der vordere Böschungswinkel um 7 Grad.

Neu gestaltete Dachpartie. Alle Tiguan Allspace sind serienmäßig mit einer Dachreling ausgestattet. Neu gestaltet wurde zudem das Dach selbst: Erstmals kommen hier, statt einer glatten Dachfläche, markante Sicken zum Einsatz – eine Hommage an klassische Geländewagen. Sie ziehen sich von vorn bis hinten in Längsrichtung durch das Dach. Ist der Tiguan Allspace mit dem 870 x 1.364 mm großen Panorama-Schiebedach ausgestattet, prägen die Sicken natürlich nur den hinteren Dachbereich.

150 PS als neuer Einstieg. Das Leistungsspektrum des Tiguan Allspace beginnt bei 110 kW/150 PS und reicht bis 176 kW/240 PS (Tiguan mit Standard-Radstand: ab 85 kW/115 PS). Im September beginnt in den ersten europäischen Ländern die Markteinführung des neuen SUV; der Vorverkauf startet Anfang Sommer.