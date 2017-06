Der Weg zur eigenen Hobby-Autowerkstatt – so gelingt es

Der Weg zur eigenen Hobby-Autowerkstatt – so gelingt es. Eine eigene Hobby-Autowerkstatt in der eigenen Garage ist ein Traum von vielen Auto- und Motorradfahrern. Doch der Weg dorthin muss genau geplant und gut durchdacht sein. Es gibt nämlich einige Dinge, die Sie für eine eigene Autowerkstatt benötigen. Zudem gibt es verschiedene Empfehlungen und Tipps, auf die Sie achten sollten. Hier erfahren Sie, wie Sie einfach und sicher zu Ihrer eigenen Hobby-Autowerkstatt kommen.



Die Vorteile einer eigenen Werkstatt zu Hause

Die Vorteile einer eigenen Werkstatt zu Hause für Ihr Auto oder Motorrad, liegen auf der Hand: Sie können so eine Reihe von Arbeiten und Maßnahmen selbst vornehmen, ohne dass Sie Ihr Fahrzeug dafür in eine Werkstatt bringen müssen. Das Schrauben in der eigenen Werkstatt macht außerdem nicht nur Spaß, sondern spart Ihnen auch viele Kosten, die in einer Fachwerkstatt anfallen. Je nach Ihrem Fachwissen sowie entsprechend der Ausstattung Ihrer Heimwerkstatt, können Sie auch von zu Hause aus einem großen Teil der Reparaturen und Arbeiten am Fahrzeug selbst vornehmen. Der Besuch beim Fachhändler ist so nur noch bei schwierigen Fällen oder in Situationen notwendig, die sich aufgrund von technischen Anforderungen oder fehlendem Wissen und Gerät nicht zu Hause durchführen lassen.

Wie sollte die Hobby-Autowerkstatt ausgestattet sein?

Wie Sie Ihre private Autowerkstatt ausrüsten möchten, liegt zunächst einmal in Ihrem Ermessen und richtet sich daran, wie viel Sie bereit sind, für die Werkstatt auszugeben. Es gibt dennoch einige Dinge sowie einige bauliche Maßnahmen, die auf keinen fehlen sollten. So sollten Sie sich zum Beispiel für einen Raum entscheiden, der gut beleuchtet ist. Vor allem in Garagen gibt es keine Fenster, sodass Sie hier eine entsprechende Beleuchtung installieren sollten. Werkstatt- oder Fahrzeuglampen sind eine gute Lösung. Ebenso wichtig ist aber auch eine ausreichende Belüftung. Das gilt vor allem dann, wenn Sie das Fahrzeug in der Werkstatt anlassen müssen oder dort mit Maschinen und Geräten, etwa zum Schweißen, arbeiten. Darüber hinaus sollten Möglichkeiten zur Lagerung von Abfällen und alten Teilen vorhanden sein. Zu guter Letzt sollten Sie dann noch über entsprechendes Werkzeug sowie typische Geräte, wie einen Wagenheber verfügen. In einer guten Hobby-Werkstatt sollten sich zudem auch wichtige Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien, wie Öl, Glühbirnen, etc. befinden, die Sie häufig benötigen.

Welche Werkzeuge sollten in der Werkstatt vorhanden sein?

Damit Sie in Ihrer Hobby-Werkstatt an Fahrzeugen arbeiten können, sind entsprechende Werkzeuge ein Muss. Sie sollten also zumindest über ein komplettes Set an Schraubendrehern und Schlüsseln verfügen. Diese sollten den gesamten Größenbereich abdecken und bei den Schraubendrehern sollten neben Kreuz- und Schlitz unter Umständen auch Sterndreher vorhanden sein. Weitere Werkzeuge, die sich anbieten, sind ein Set Imbusschlüssel sowie die verschiedenen Zangen (Kneifzange, Rohrzange, Isolierzange). Sinnvoll ist außerdem ein Wagenheber oder eine Hubrampe sowie Geräte zur elektronischen Prüfung der Spannung, der Batterie, etc.

Was für Sicherheitsbestimmungen müssen beachtet werden?

Anders als bei einer Fachwerkstatt, gelten viele gesetzliche Bestimmungen nicht in Ihrer Hobby-Werkstatt. Dennoch sollten die entsprechenden Bestimmungen als Empfehlung genommen werden. Das allein schon deswegen, da es im Falle von Unfällen oder Problemen passieren kann, dass die Versicherung nicht zahlt, wenn die Werkstatt nicht den gesetzlichen Empfehlungen entspricht. Das bedeutet, dass Sie zumindest den Brandschutz über einen Feuerlöscher sicherstellen müssen. Außerdem muss die Werkstatt gut belüftet sein und es dürfen keine Schäden für die Umwelt entstehen. Sie müssen also auch hier durch entsprechende Versorgung vorbeugen. Zu guter Letzt sollten Sie Schutzausrüstung, wie etwa einen Helm und eine Schutzbrille und Handschuhe vorhalten sowie für den Fall der Fälle über eine Erste-Hilfe-Ausrüstung verfügen.

Welche Lichtverhältnisse sollten herrschen?

Vor allem der Beleuchtung kommt in einer Werkstatt eine hohe Bedeutung zu. Schlechtes Licht führt Unfällen und darüber hinaus machen es viele Arbeiten erforderlich, dass Sie genau erkennen was Sie tun. Aus diesem Grund gibt es für die Hobby-Autowerkstatt eine Vielzahl an Leuchten und Lichtern. Als Hauptbeleuchtung sollten Sie in der Regel mehrere Neonleuchten installieren. Diese halten lange und geben gutes Licht. Zudem sollten Sie Fahrzeug und Bauleuchten vorhalten, die Sie in die Hand nehmen oder an einem Helm befestigen können, damit Sie auch zum Beispiel unter dem Fahrzeug stets eine gute Sicht haben.

Fazit

Der Weg zur eigenen Hobby-Werkstatt ist relativ einfach. Haben Sie eine entsprechende Räumlichkeit, wie eine Garage, dann fehlt Ihnen nur noch eine passende Einrichtung um mit der Arbeit zu beginnen. Wie Sie genau Ihre Werkstatt einrichten, bleibt Ihnen überlassen und richtet sich vor allem auch daran, was Sie ausgeben möchten. Wichtig sind aber in jedem Fall eine gute Beleuchtung, ein entsprechender Umwelt-, Unfall- und Brandschutz, sowie das entsprechende Werkzeug.