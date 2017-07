Die Campingbus-Bibel – Very british

Die Campingbus-Bibel und wie der Name schon sagt ist „Die Campingbus-Bibel“ ein Buch über: Campingbusse. Wer hätte das gedacht? Ob es nun wirklich „die“ Bibel ist, sei mal dahingestellt. Eines ist es aber sicher: Ein recht nett gemachtes Werk rund ums Thema Campingfahrzeuge.

Das Buch ist zwar sehr VW Bus-lastig. Aber irgendwie ist der Bulli ja auch so etwas wie der Urvater aller Campingbusse. Der Autor Martin Dorey ist Schreiber, Surfer und Campingbus-Besitzer. Er lebt mit seinen beiden Kindern und seiner Frau in Cornwal. So gesehen ist es dann auch kein Wunder, wenn sein – ins Deutsche übersetzte – Buch doch ziemlich britisch geraten ist.

Denn die meisten im Buch abgebildeten Fahrzeuge sind Rechtslenker, einige sind hier auf dem Kontinent nur wenig bekannt. Kaum jemand hier dürfte mit einem Mazda Bongo etwas anfangen können oder mit einem Danbury oder einem Auto Cruise. Das kann man als Nachteil sehen, oder dem Buch zum Vorteil geraten lassen. Denn manchmal ist der Blick über den Tellerrand ja bekanntermaßen gar nicht so verkehrt. Und „Leben auf vier Rädern“ ist ja irgendwie das große Oberthema, da ist es egal ob rechts- oder linksgelenkt.

Die Campingbus-Bibel – Reisen – Leben – Essen – Schlafen, Einband broschiert, 448 Seiten, 400 Abbildungen, Format 170 x 240 mm, Motorbuch Verlag, Stuttgart, ISBN: 978-3-613-03962-9, Preis: 29.90 Euro.