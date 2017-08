Dieter Lutz Challenge 2017 – Hyundai Ioniq Elektro gewann

Dieter Lutz Challenge 2017 – Hyundai Ioniq Elektro gewann. Bereits zum dritten Mal fuhren Elektroautos auf der „Dieter-Lutz-Challenge“ quer durch Österreich und unterzogen damit die neue Technologie einem Härtetest. Rund 20 Elektrofahrzeuge und knapp 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter einige Wasserkraftwerksbetreiber aus der Region, stellten dabei die Leistungsfähigkeit der aktuellen Modelle unter Beweis und testeten die Fahrzeuge intensiv auf deren Alltagstauglichkeit. Dabei wurden rund 1.100 km gefahren und knapp 4.000 Höhenmeter überwunden. Aufladen war den Fahrzeugen nur an öffentlichen Ladesäulen gestattet. Die Etappenziele in Murau, Kitzbühel und Gmunden waren prominent ausgesucht und es gab regen Fachaustausch in Sachen Energiewende.

Über die 4 Tage zeigten alle Elektrofahrzeuge ihre Vorteile in unterschiedlichen Bereichen. Die konstanteste Leistung erbrachte das junge Team des Raumplanungsbüros im-plan-tat aus Krems in einem sehr effizienten Hyundai Ioniq. Überhaupt fiel auf, dass die Siegerteams bei den Elektroautos zur Gänze aus Teilnehmerinnen bestanden. Und die Männer sich mit den zweiten Plätzen begnügen mussten.