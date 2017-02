Dometic bietet kleines Dachfenster für die Nasszelle. Mit dem Micro Heki bringt Dometic ein kleines Dachfenster für die Nasszelle von Wohnwagen und Wohnmobilen auf den Markt. Es ist für Dachöffnungen mit einem Ausschnitt von 28 x 28 Zentimetern ausgelegt.

Das kleine Dachfenster verfügt über eine doppelt verglaste Kuppel, ist zum Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung von außen getönt und in zwei Stufen bis zu einem maximalen Winkel von 50 Grad zu öffnen. Ein spezieller Verriegelungsmechanismus hält das geöffnete Fenster dabei fest in Position und bringt frische Luft in die Nasszelle. Außerdem wird es so schneller trocken. Auf Wunsch lassen sich im Innenrahmen des Micro Heki ein plissiertes Verdunkelungsrollo und ein Insektenschutz integrieren. Das Dometic Micro Heki ist auf Dachstärken von 23 bis zu 42 Millimetern ausgelegt. Die Preise bewegen sich dabei zwischen 75 und 89 Euro.