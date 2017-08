Donkervoort – erster D8 GTO RS Bare Naked Carbon Edition ausgeliefert

Donkervoort – erster D8 GTO RS Bare Naked Carbon Edition ausgeliefert. Die Produktion des D8 GTO RS ist in vollem Gang und die ersten 20 Boliden wurden inzwischen ausgeliefert. Diese Woche verlässt auch das allererste Exemplar der D8 GTO RS Bare Naked Carbon Edition – ausgeführt in Donkervoort Monte Carlo Blue Carbon – die Donkervoort Manufaktur in den Niederlanden in Richtung zweite Heimat Deutschland. Dieses Sondermodell wurde vollständig aus Sichtkohlefaser hergestellt. Diese Technik, bei der die einzigartige, charakteristische Faserstruktur des Materials sichtbar bleibt, akzentuiert noch stärker den Hightech- sowie rasanten Charakter des RS. Das erste Exemplar dieses Blickfangs wurde außerdem mit einer auffallenden und innovativen transparenten Lacktechnologie ausgeführt, die den RS mit einer prächtigen blauen Farbe versieht, aber das Gewebe der Kohlefaser sichtbar lässt.

Die Bare Naked Carbon Edition betont den Hightech- sowie den ultraleichten und rasanten Charakter des D8 GTO RS. Dank der Kombination aus dem kräftigen Audi 2,5 l R5 TFSI, der Ur-Sportmotoren, und dem geringen Gewicht der Sichtkohlefaserkomponenten, beschleunigt er in nur 2,7 Sekunden von 0-100 km/h. Sowohl das Exterieur als auch das Interieur dieses – cosmetic-only – Sondermodells besteht nahezu vollständig aus diesem unverkennbar starken und leichten Material. Die Karosserie, von der animalischen Front bis zum Diffusor, sind in Sichtkohlefaser ausgeführt. Auch Innen führt sich dies fort, unter anderem sind der Tunnel, die Türen, der Fensterrahmen, das Armaturenbrett und die Sitze in Kohlefaser gefertigt. Kleine Details wie z.B. die Gurt- und Stabilisatorabdeckungen, das Zündschloss- und das Scheinwerfergehäuse in Sichtkohlefaser runden das Paket ab.

Eine von Donkervoorts aktuellsten Entwicklungen ist die X-CORE-Technologie: Eine fortschrittliche und patentierte Herstellungsmethode von Kohlefaserkomponenten, wobei eine Komponente in einem einzigen Produktionszyklus hergestellt werden kann. Wo die Komponenten der Karosserie normalerweise aus einer Innen- und einer Außenschale aufgebaut sind, verbindet das X-Core-Verfahren die Schalen mittels einer bärenstarken und innovativen Sandwich-Schaum-Konstruktion. Die Weltpremiere bei der Verwendung von X-Core-Kohlefaserkomponenten erfolgte natürlich am D8 GTO RS, dessen Karosserie zu 95 % aus Kohlefaser besteht und hierdurch nachweislich leichter und steifer wurde.