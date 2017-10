Dorotheum zeigt 100 Jahre Automobil

Dorotheum zeigt 100 Jahre Automobil. 21. Oktober – Klassische Fahrzeuge und Automobilia im Rahmen der Classic Expo Salzburg. Die Liebe zum Oldtimer muss ja nicht immer so weit gehen, dass man ihn gleich ins Wohnzimmer stellt, um ihn ja immer bei sich zu haben – so geschehen bei Schauspieler Josef Meinrad und seinem Rolls-Royce Silver Shadow von 1966. Aber einen gebührenden Platz bei Aficionados werden die insgesamt 62 zwei-, drei- (FMR-Messerschmitt Kabinenroller!) und vierrädrigen Gefährten sicher einnehmen, die am 21. Oktober 2017 im Rahmen der Classic Expo Salzburg unter der Flagge des Dorotheum als „Klassische Fahrzeuge“ ins Rennen gehen.

Das wohl herausragendste Auto der Auktion hört auf einen Frauennamen. Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato, Nummer 93 von 210, wurde 1961 in der Schweiz als Neuwagen ausgeliefert und ist seit 1979 beim selben Besitzer. 340.000 bis 440.000 Euro lautet der Schätzwert für das schnelle wie seltene Kunstwerk.

Eine Klasse für sich ist auch der Mercedes 300 S Cabriolet von 1952, der 28te von 203. Von 1951 bis 1955 produzierte Mercedes insgesamt 560 Stück des 300 S als Cabrio, Roadster und Coupé, als Nachfolger der berühmten Kompressorwagen der 30er Jahre. Luxus und Eleganz pur! (€ 480.000 – 620.000).

Neben weiteren Mercedes, darunter ein 190SL (€ 110.000 – 150.000) und dessen Nachfolger, ein 230 SL (€ 75.000 – 95.000), beide in Österreich ausgeliefert und mit toller Historie, zwei Jaguar E-Types oder einem zwischen 180.000 und 240.000 Euro taxierten, originalen BMW 3.0 CSL von 1973 kommen diesmal vor allem Porsche-Fans auf ihre Rechnung. Aus der Modellhistorie bis zum Jahrtausendwechsel ist fast jedes Modell vertreten: angefangen vom schicken 356 A Cabriolet (€ 130.000 – 170.000), über den „Ur-Elfer“ von 1965 (€ 160.000 – 220.000), bis zum seltenen Jubiläumsmodell von 1993 (€ 110.000 – 150.000).

Für italophile Autoliebhaber gibt es natürlich auch einen Ferrari, einen 328 GTS, oder etwa einen Maserati Bora, der Anfang der 70er Jahre neue Maßstäbe setzte (€ 130.000 – 170.000). Wem das noch zu alltäglich ist, der ist vielleicht bei einem Iso Rivolta 300 GT richtig aufgehoben (€ 70.000 – 100.000)! Die raren Sportwagen aus Bresso vereinen hinreißendes italienisches Design mit Geldbeutel-schonender, amerikanischer Mechanik.

Das älteste Auto der Auktion hat 111 Jahre am Buckel – eine Darracq Type R 10/12 HP (€ 40.000 – 55.000), das jüngste ein VW Käfer aus der letzten Serie, Última Edición (€ 24.000 – 32.000). Der hat erst 28,1 km gelaufen und ist damit praktisch ein Neuwagen. Eines der kuriosesten Fahrzeuge wird heuer und 2018 in zwei Filmproduktionen über die Leinwand flimmern: Die vom Typ her als ehemalige sowjetische Staatskarosse bekannte GAZ-12 ZIM von 1954 diente bei „Werk ohne Autor“ von Regisseur Florian Henckel von Donnersmark (Oscarpreisträger für „Das Leben der anderen“ ) und bei „Das schweigende Klassenzimmer“ (€ 28.000 – 42.000). Beginnen wir die Auktion mit einer österreichischen Preziose: einem Puch 700C Gendarmerieauto, dem Schrecken aller Verbrecher!

Am Sonntag, 22. Oktober 2017, wird zum letzten Mal in Salzburg eine Auktion mit 20 Steyr-Puch Pinzgauern stattfinden. Den Auftakt dazu machen dabei drei der Vorgänger, nämlich drei Steyr-Puch Haflinger: einmal in der Standard- und einmal in der Kommunalausführung. Als Highlight eines von weniger als 10 noch existierenden Instruktionsfahrzeugen! Die Automobilia-Auktion läuft wieder als reine Online-Auktion und endet am 21. Oktober ab 18 Uhr.