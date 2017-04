DPSA – Motorsport-Nachwuchs startet mit Frauenpower in neue Saison

DPSA – Motorsport-Nachwuchs startet mit Frauenpower in neue Saison. Die Deutsche Post hat sich seit 2004 der Förderung des deutschen Motorsport-Nachwuchses verschrieben. Zahlreiche Talente mit heute prominenten Namen durchliefen seither das ganzheitliche Ausbildungsprogramm, das junge Fahrer hinsichtlich der Anforderungen auf und neben der Rennstrecke vorbereitet. Mit der Nominierung der sechs Förderkandidaten 2017 fällt nun der Startschuss für die neue Saison der Deutsche Post Speed Academy*.

Das neue Ausbildungsjahr der Deutsche Post Speed Academy hat begonnen. Drei hoffnungsvolle neue Nachwuchs-Motorsportler, darunter eine junge Rennfahrerin, treffen in diesem Jahr auf drei etablierte Kandidaten und werden gemeinsam in Deutschlands erfolgreichstem Motorsport-Förderprogramm auf die nächsten Schritte in ihrer Karriere vorbereitet. Wie auch schon der amtierende DTM-Champion Marco Wittmann wollen David Beckmann (16), Jannes Fittje (17), Sophia Flörsch (16), Dennis Marschall (20), Mike David Ortmann (17) und Lirim Zendeli (17) durch die ganzheitliche Ausbildung der Deutschen Post ihrem Traum vom Profi-Rennfahrer ein Stück näherkommen.

* Die Deutsche Post Speed Academy ist das erfolgreichste deutsche Nachwuchsförderungsprogramm im Motorsport und unterstützte unter anderem die Profi-Rennfahrer Timo Glock, Nico Hülkenberg, Adrian Sutil, Christian Vietoris, Pascal Wehrlein sowie den amtierenden DTM-Champion Marco Wittmann in deren Karrieren.