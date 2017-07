Dunlop – Klassikerreifen für sportliche Old- und Youngtimer

Dunlop – Klassikerreifen für sportliche Old- und Youngtimer. Dunlop hat einen modernen Klassikerreifen entwickelt. Der Sport Classic ist speziell für sportliche Autos der Baujahre 1960 bis 1990 gedacht – vom legendären Porsche 356 über den Ferrari Dino bis hin zum Mercedes-Benz SL, Typ 107. Aber auch Modelle wie der Volvo Amazon, Rover Vitesse, Ford Capri oder BMW 02 können mit dem neuen Pneu bestückt werden.

Die Sport-Classic-Serie wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den zehn gängigsten Reifengrößen für klassische Fahrzeuge verfügbar sein. Dahinter stecken rund 10.000 Stunden Entwicklungsarbeit, 900 Prüfstandversuche mit insgesamt 150.000 gefahrenen Kilometern sowie 100 Praxistests auf drei Teststrecken in Luxemburg, Frankreich und Portugal.

Eine spezielle Abdecklage über dem Gürtelpaket verstärkt die Karkasse und soll eine optimale Aufstandsfläche auf der Straße bieten. Die Gummimischung basiert auf den neuesten Technologien. Zahlreiche Griffkanten in dem multidirektionalen Blockdesign sorgen laut Hersteller für mehr Grip bei Nässe und breite Profilrillen leiten Wasser ab. Die Nässe- und Aquaplaningeigenschaften des Sport Classic sollen auf dem Niveau der modernen Reifen von Dunlop liegen.