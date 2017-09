Eberspächer Standheizungen – Gut vorbereitet in den Autowinter

Eberspächer Standheizungen – Gut vorbereitet in den Autowinter. Morgens noch genüsslich Kaffee trinken, per Klick die Standheizung anschalten und entspannt in ein warmes Auto mit freien Scheiben steigen: Welcher Autofahrer wünscht sich das nicht? Hier bietet sich das Nachrüsten einer Eberspächer Standheizung an – so fährt man nicht nur deutlich sicherer und komfortabler, sondern spart auch Zeit. Bequem per App kann die Standheizung mit dem Smartphone, der Smartwatch und jedem anderen internetfähigen Endgerät bedient werden.

Mit der Bedieneinheit EasyStart Web hat der Heiz- und Klimaspezialist einen wichtigen Schritt in die Digitalisierung vollzogen. Einmal im Eberspächer Endkundenportal angemeldet, können Autofahrer ihre Standheizung über ihr Smartphone und jedes andere Endgerät programmieren, steuern und aktuelle Informationen abrufen. Mit dem Add-On für die Smartwatch ergänzt Eberspächer die digitale Bedienung in dieser Wintersaison: Noch kompakter und mobiler können Nutzer damit ihre Standheizung an- und ausschalten sowie die aktuelle Temperatur im Innenraum überprüfen. Egal ob von zu Hause, vom Hotelzimmer oder spontan von der Skihütte aus – die digitale Steuerung funktioniert einfach und flexibel an allen Orten mit Netzabdeckung.

Rundum sicher und komfortabel

Das lästige Eiskratzen fällt weg, die Scheiben sind schnell frei und bieten eine gute Rundumsicht. Gefährlicher Feuchtigkeitsbeschlag und Wiedervereisung von innen gehören der Vergangenheit an. Auf dicke Winterjacken lässt es sich in einem warmen Auto verzichten – damit sitzt der Sicherheitsgurt besser am Körper und man genießt mehr Bewegungsfreiheit.

Wohlfühlklima nach Maß

Freie Scheiben und ein angenehm temperierter Innenraum sind keine Frage von Wagengröße oder Budget: Eberspächer bietet das auf ihre jeweiligen Bedürfnisse maßgeschneiderte Produkt. Für Lang- und Kurzstreckenfahrer, für nahezu jeden Fahrzeugtyp und selbstverständlich mit smarter App zur einfachen und flexiblen Bedienung. Die können Interessierte über den App Store von Apple sowie den Google Play Store herunterladen und im Demo-Modus vorab testen. Informationen und maßgeschneiderte Angebote unter www.eberspaecher-standheizung.com.