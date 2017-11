EICMA 2017 – Die Multistrada erhält ein umfangreiches Upgrade

Ducati spendiert der Multistrada ein umfangreiches Upgrade. Auf der EICMA (bis 12.11.) zeigt sich das Modell mit neuem, 1.262 Kubikzentimeter großem V2-Twin, der vor allem für mehr Drehmoment im unteren und mittleren Bereich sorgt. So verspricht Ducati bei 4.000 Touren den Bestwert im Segment. Das neue Triebwerk leistet 158 PS bei 9.750 Umdrehungen in der Minute. Das maximale Drehmoment von 130 Newtonmetern liegt bei 7.500 U/min an.

Auch das Chassis ist neu. Unter anderem wurden die Schwinge verlängert und die Frontgeometrie, was für besseres Kurvenverhalten und mehr Stabilität bei voller Beladung sorgen soll. Die Multistrada 1260 bietet unter anderem eine sanfter abgestimmte Gasannahme und serienmäßig eine Geschwindigkeitsregelanlage sowie achtfach verstellbare Wheelie- und Traktionskontrolle. Eine weitere Neuerung ist Keyless-Go.

Die 1260 S verfügt zusätzlich über LED-Kurvenlicht, Quickshifter, Multimediasystem mit Smartphone-Koppelung und ein semi-aktives Fahrwerk. Wahlweise ist sie auch mit dem Airbag-Jackensystem D-Air erhältlich. Eine weitere Version ist die Pikes Peak mit noch höherwertigerer Ausstattung und einigen Karbonelementen.