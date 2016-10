Eine Oldtimer-Messe für Hamburg. Die Oldtimermesse Hamburg Motor Classics wird vom 13. bis 15. Oktober 2017 erstmals Hamburger und Besucher der Elbmetropole erfreuen.

Die Ausgangslage für die Hamburg Motor Classics könnte kaum besser sein: Hamburg hat den zweithöchsten Old- und Youngtimer-Bestand aller deutschen Städte und die Nachfrage nach automobilen Klassikern boomt. Zudem gaben das positive Feedback potenzieller Aussteller und eine offensichtliche Marktlücke in Hamburg den Ausschlag für die Entscheidung, die Oldtimermesse ins Leben zu rufen. „Hamburg mit seinen zahlreichen Klassiker-Sammlern und

-Händlern sowie seinem modernen und zentral gelegenen Messegelände ist der ideale Ort für eine so hochwertige und faszinierende Messe“, so Aufderheide.

Die Hamburg Motor Classics richtet sich an Bewunderer, Liebhaber und alle Kaufinteressierten mit einem Faible für automobile Klassiker. Zur Erstveranstaltung werden namhafte Händler, Restaurateure und weitere Spezialisten für historische Automobilraritäten mit einem breiten Angebot rund um das Thema „Oldtimer“ erwartet. Zu kaufen und zu bestaunen gibt es hochwertige Oldtimer, Youngtimer, klassische Motorräder, Teile und Zubehör.

Gutachter sowie Finanzierungs- und Versicherungsfachleute stehen für Beratungsgespräche zur Verfügung. Darüber hinaus werden Accessoires, Literatur, Kunst und Retrospielzeug präsentiert. Wer möchte, kann mit dem eigenen Oldtimer anreisen, diesen auf einem dafür zur Verfügung gestellten Teil des Messegeländes präsentieren und so aktiv an der Ausstellung teilnehmen. Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit ausgewählten Exponaten und Raritäten sowie Informationsforen ergänzen die Hamburg Motor Classics.

Die neue Messe erfährt schon jetzt breite Unterstützung von den Keyplayern der Branche. Zahlreiche potenzielle Aussteller, darunter mit dem Hamburger Unternehmen Thiesen einer der renommiertesten Händler Europas, haben bereits starkes Interesse an einer Messebeteiligung signalisiert. Auch Leseberg Automobile, Norddeutschlands führender Händler und Servicepartner für klassische Mercedes-Benz Old- und Youngtimer, hat seine Unterstützung zugesagt. Als weiterer Partner fungiert das bekannte Automuseum Prototyp Hamburg, das in seiner Sammlung seltene Sport- und Rennwagen aus 70 Jahren Automobilhistorie hat, sowie das Unternehmen Home of Classics, das Full-Service Unterbringung von Liebhaberstücken anbietet. „Es ist großartig, mit anzusehen, welche positive Dynamik die Hamburg Motor Classics schon jetzt verbreitet. Wir freuen uns darauf, mit dieser so besonderen wie erstklassigen Veranstaltung im kommenden Jahr an den Start zu gehen“, sagt Bernd Aufderheide,Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH HMC.