Engelbert Strauss – Helfer für Schutz & Sicherheit. Ein wichtiges Thema rund ums Auto: Schutz & Sicherheit. Immer wieder ergeben sich beim Autofahren Situationen, bei denen kleine „Sicherheits-Backups“ helfen, gröberen Unbill zu verhindern und unangenehme Folgen hintanzuhalten oder zumindest abzufedern. Das beginnt beim ordnungsgemäßen Bestücken des fahrbaren Untersatzes mit gesetzlich vorgeschriebener Ausstattung wie Warnweste oder Pannendreieck bis hin zu zusätzlichen Helfern wie Warnleuchte, Feuerlöscher und einigem mehr…

Damit nix passiert

Panne am Straßenrand, schlechte Sicht? Da kommen neben Pannendreieck und übergestreifter Warnweste – noch besser eine Warnschutz-Softshell-Jacke – beim Aussteigen sinvollerweise auch ein LED-Warnlicht, in der kalten Jahreszeit wärmende Arbeitshandschuhe und Mütze zum Einsatz. Nicht zu vergessen für Zweiradfahrer die Wetterschutzmaske unterm Helm.

Auch in anderen Situationen machen schützende Helferlein Sinn: Schon einmal an Motorsportveranstaltungen gedacht? Bei einem derartigen Geräuschpegel ist ein ordentlicher Gehörschutz fast unabdingbar notwendig um Ohrensausen oder Gehörsturz hintanzuhalten. Selbst Hand anlegen in Garage oder Werkstatt? Da können neben Gehörschutz auch Schutz-/Schweißbrille und Atemschutzmaske wertvolle Dienste tun. Und weil in Garagen und Werkstätten die Temperaturen oft ziemlich niedrig sind, macht da auch Thermounter- und -oberbekleidung absolut Sinn.

Wenn was passiert…

Zum Glück haben wir alle kaum oder gar keine Erfahrung mit Verkehrsunfällen, was den Umgang damit erschwert. Das Wichtigste: keine Panik aufkommen lassen. Dass – falls erforderlich – nach dem Absichern der Unfallstelle und erfolgter Verständigung der Exekutive verletzten Unfallteilnehmern Erste Hilfe zu leisten ist, ist klar. Aber wie steht´s neben dem Wissen um die richtige Hilfe mit der richtigen „Ausrüstung“ zur Hilfeleistung? Kfz-Verbandkasten? Erste Hilfe Koffer? Richtig befüllt mit dem Erste Hilfe Nachfüllpack? Damit da nicht gleich Panik aufkommt, sollten diese Helfer rasch auffindbar und greifbar sein.

Und man sollte sich schon einmal mit dem Inhalt und dessen Anwendung vertraut gemacht haben, um rasch und effektiv reagieren zu können. Eine günstige Basishilfe stellen sogenannte Kombitaschen mit Verbandsmaterial, Pannendreieck und Warnweste dar – das Grundinventar, wenn was passiert ist. Mit Alkoholtupfer, Wundkompressen und Pflasterset lassen sich kleine Wunden gut versorgen. Für gewissenhaft Vorbereitete mag ein Erste Hilfe Koffer „Professional“ mit umfangreichem Inhalt die richtige Wahl sein. Darüber hinaus leisten Rettungsdecke und bei Benzinausstritt Feuerlöscher und Feuerlöschdecke im Ernstfall wertvolle Dienste.

Die Versicherung

All diese Fälle mögen hoffentlich nie eintreten. Aber im Fall der Fälle ist es notwendig, mit dem notwendigen Wissen und vor allem der richtigen Ausrüstung richtig umgehen zu können. Damit hat jeder Verkehrsteilnehmer quasi die Versicherung, Schäden erst gar nicht aufkommen zu lassen oder notfalls mit dem richtigen Equipment richtig agieren und vor allem adäquat helfen zu können.