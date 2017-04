Erster MAN TGE läuft vom Band

Erster MAN TGE läuft vom Band. Einen Monat nach dem Verkaufsstart ist der erste serienmäßige MAN TGE im neu errichteten VW-Nutzfahrzeugwerk in Wrzesnia in Polen vom Band gelaufen. Das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer …01 ist ein silberner Kastenwagen mit kurzem Radstand und Hochdach. Eingesetzt wird es im MAN-Werk in München.

Das Ladevolumen des rund sechs Meter langen MAN TGE mit Hochdach beträgt 10.7 Kubikmeter. Angetrieben wird der maximal 3.5 Tonnen schwere Transporter von einem hoch effizienten 2.0 Liter-Dieselmotor mit 103 kW/140 PS. Der TGE ist baugleich mit dem Volkswagen Crafter, der ebenfalls in Wrzesnia produziert wird.