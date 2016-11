Essen Motor Show – KTM Motorsportprogramm & Facelift X-Bow R und RR. Bei KTM in Halle 6 erfahren Motorsportler, Fans und Interessierte alles über die erfolgreichen Rennfahrzeuge und Rennserien von KTM, im Fokus stehen der X-Bow GT4 und seine weltweiten Einsatzmöglichkeiten, die X-Bow Battle, die Rookies Challenge, aber natürlich auch die Reiter Young Stars. Sowohl von KTM Partner Reiter Engineering als auch vom Veranstalter der Battle sind kompetente Ansprechpartner direkt am Stand präsent, außerdem hält man umfangreiches Info-Material für interessierte Motorsportler bereit. Willkommen ist dabei jeder, vom Profi bis zum Amateur, vom Nachwuchs-Fahrer bis zum Gentleman-Driver.

In der Halle 5 am Stand des deutschen KTM Händlerpartners Wimmer Rennsporttechnik, liegt das Augenmerk auf den brandneuen Facelift-Modellen X-Bow R sowie RR, die mit und ohne Straßenzulassung auf und abseits der Rennstrecke für Furore sorgen und in Essen Ihre Publikums-Weltpremiere feiern. Der aktuelle Facelift für beide Modelle bringt umfangreiche optische Veränderungen zum einen, besonders im Falle des „RR“ aber auch eine deutliche Performance-Verbesserung durch diverse aerodynamische und thermische Maßnahmen.

Schon bei der Basis („R“) konnte der Cw-Wert um 2.2 Prozent verbessert werden, darüber hinaus erhöht das im PowerParts-Programm erhältliche „Aerodynamikpaket 4“ mit einer Kombination aus Gurneys an Unterboden und Radabdeckungen, der Verlängerung des Frontsplitters und dem großen Heckspoiler den ohnehin schon außergewöhnlichen Abtriebs-Wert des Fahrzeugs um ganze 30 Prozent. Für alle aktuellen X-Bow-Besitzer bedeutet das aber nicht, auf diesen Performance-Vorteil verzichten zu müssen, denn das Facelift-Paket kann auch auf bestehenden Fahrzeugen nachgerüstet werden. Geschäftsführer Thorsten Wimmer ist aber nicht nur für alle Fragen rund um Nachrüstungen der perfekte Ansprechpartner sondern auch, wenn es beispielsweise um alle weiteren Tuning-Maßnahmen an bestehenden X-Bow Modellen mit Teilen aus dem umfangreichen PowerParts Programm von KTM geht.