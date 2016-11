Essen Motorshow – Hankooks sportliches Reifen Line-Up & Opel GT Concept. Die Essen Motorshow steht unter dem Stern des sportlichen Fahrzeugs – Hankook hat die passenden Pneus. Der Premium-Hersteller zeigt viele sehenswerte Exponate – vom Reifen der Zukunft auf dem Opel GT Concept bis hin zum Ultra High Performance (UHP) Klassiker: Der 2015 und 2016 von Auto Bild Sportscars als „Vorbildlich“ ausgezeichneten Ventus S1 evo Baureihe. „Der UHP-Bereich ist ein wichtiges Geschäftsfeld für uns als Reifenhersteller“, sagt Dietmar Olbrich, Hankooks Vizepräsident für Vertrieb und Marketing in den deutschsprachigen Märkten, „ In diesem Segment kann sich ein Reifen keine Schwächen erlauben. Das wir die erforderliche Qualität liefern, zeigt unter anderem unser OE-Geschäft, in dem es in wenigen Tagen tolle Neuigkeiten gibt. In nur 4.8 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer – und wir liefern den passenden Gripp, mehr darf ich noch nicht verraten“.

Passend zum Thema Performance findet sich neben UHP-Flaggschiff Ventus S1 evo² und DTM-Rennreifen Ventus Race ein Prototyp im puristischen Look. Der Opel GT Concept mit seinen roten Hankook-Reifen hat den Weg in sämtliche Automobilmagazine weltweit gefunden. Auf dem Messestand des Premium-Reifenherstellers ist die Sportwagen-Studie mit den futuristischen Reifen nun ausgestellt.

Die Messeteilnahme startet Hankook rasant am 25. November auf dem Nachbarstand des Verbandes der deutschen Automobiltuner, VDAT, mit der Enthüllung des „Tune it! Safe!“ Kampagnenfahrzeugs. Die Initiative für sicheres Tuning wird von Hankook traditionell unterstützt und – so viel sei verraten – auch dieses Jahr wird ein Polizeifahrzeug gezeigt, welches man so für gewöhnlich nicht auf der Straße findet.

Querschnitte der zukunftsträchtigen Reifentechnologien Sound Absorber und Sealguard bieten einen Einblick darin, wie die Reduzierung von Innenraumgeräuschen im Reifen funktioniert und was den selbstdichtenden Reifen vom Run-Flat unterscheidet.

Neben den OE-Reifen für 7er BMW und Porsche Macan können die knapp 360.000 erwarteten Gäste der Essen-Motorshow den mit „Vorbildlich“ prämierten Ventus Prime³ sehen, von PS-Profi Sidney Hoffmann ein Autogramm ergattern oder BVB-Spieler live erleben.