F1 GP Österreich – Auf Augenhöhe mit den Stars der Königsklasse. Als unvergleichlicher Gastgeber ist die Steiermark bekannt und den Fans wird rund um den „Formula 1 Großer Preis von Österreich“ auch von 7. bis 9. Juli 2017 wieder ein wahres Volksfest mit Motorsport hautnah beschert. Wortwörtlich auf „Augenhöhe“ begegnen die Besucher den Stars der Königsklasse am Spielberg.

Piloten und Teamchefs zeigen sich auf dem Red Carpet und geben Autogramme, im F1 Village sind faszinierende Rennwagen ausgestellt, der Public Pit Lane Walk gewährt seltene Einblicke und bei der Legends Parade werden Formel-1-Idole angefeuert. Ticketbesitzer haben die Chance auf Einzigartiges: Einer von ihnen wird am Rennsonntag die Zielflagge schwenken, Bernd Mayländer rast mit glücklichen Gewinnern im Safety Car über den Red Bull Ring und 20 Kinder dürfen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen & Co. bei der Fahrerparade begleiten. Tickets für das „Motorsport-Festival zum Anfassen“ mit Konzerten am Freitag und Samstag können sich Racing-Fans unter www.projekt-spielberg.com/f1tickets sichern.

Formel-1-Volksfest made in Austria mit Stars auf dem roten Teppich. Beim neunten Saisonrennen der Formel 1 wird im Herzen der Steiermark erneut ein Entertainment-Feuerwerk gezündet! Auf kaum einer Rennstrecke erleben Fans die Faszination der Königsklasse so hautnah, wie auf dem Red Bull Ring. Einmalige Gelegenheiten, Autogramme oder Erinnerungsfotos mit den Stars zu machen, bieten sich am gesamten Wochenende des „Formula 1 Großer Preis von Österreich“. Eine Neuauflage des 2016 erstmals auf dem Red Bull Ring ausgerollten Red Carpet ist garantiert: Teamchefs und Piloten steigen vor dem Welcome Center aus, spazieren über den roten Teppich ins Paddock und begrüßen die Besucher. Die Aushängeschilder des Motorsports persönlich zu treffen macht das Erlebnis Formel 1 am Spielberg perfekt.

Unvergessliche Momente mit Formel-1-Legenden. Bereits zum vierten Mal bereichert die Legends Parade den Österreich-GP als emotionales Highlight des Rennwochenendes. Internationale Formel-1-Idole der vergangenen Jahrzehnte pilotieren beeindruckende Rennwagen ihrer Zeit zur Freude des Publikums in beherzter Manier über den Red Bull Ring. 2014 begeisterten alle noch lebenden österreichischen Formel-1-Piloten die Massen, 2015 ließen ehemalige Rennfahrer der Turbo-Ära den Motorensound der 80er-Jahre aufleben und 2016 heizten internationale Motorsport-Größen mit den Boliden der BMW-Procar-Serie über die Rennstrecke im Herzen der Steiermark. Was sich 2017 bei der Legends Parade abspielen wird, bleibt vorerst noch ein Geheimnis…

Atemberaubendes über dem Spielberg. Air-Shows unterhalten die Besucher des Formel-1-Wochenendes auf dem Red Bull Ring auch am Rennsonntag. Unmittelbar bevor es für die Piloten beim „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017“ um wertvolle WM-Punkte geht, jagen Helikopter und Flugzeuge aus der Flotte der Flying Bulls durch den Spielberger Himmel.

Formel-2-Premiere auf dem Red Bull Ring. Im Windschatten des „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017“ geben in diesem Jahr wieder Fahrer dreier hochkarätiger Partnerserien Gas. Der Porsche Mobil 1 Supercup, die GP3 und – seit heuer unter neuem Namen – die Formel 2 haben von 7. bis 9. Juli Termine auf österreichischem Boden in ihren Kalendern vermerkt.

Weitere Informationen zum „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017“ unter www.projekt-spielberg.com