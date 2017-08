F3 Europameisterschaft – Premierensieg für Ferdinand Habsburg

F3 Europameisterschaft – Premierensieg für Ferdinand Habsburg. Sieger des zweiten Rennens der FIA Formel-3-Europameisterschaft in Spa-Francorchamps wurde der Österreicher Ferdinand Habsburg (Carlin). Der Urenkel des letzten österreichischen Kaisers Karl I. feierte auf der 7,004 Kilometer langen Grand-Prix-Strecke in den Ardennen seine Premiere auf der obersten Stufe des Siegertreppchens in dieser Serie. Joel Eriksson (Motopark) beendete den 17. Saisonlauf der FIA Formel-3-EM als Zweiter vor Maximilian Günther (Prema Powerteam). Der Deutsche bleibt weiter Tabellenführer vor Lando Norris (Carlin), der nach einem Unfall bereits in der ersten Runde ausschied.

Lando Norris gewann den Start, kollidierte am Ende der langen Kemmel-Geraden aber mit Guanyu Zhou (Prema Powerteam) und schied ebenso wie der chinesische Ferrari-Junior aus. Callum Ilott (Prema Powerteam) kam als Erster aus der ersten Runde zurück, musste sich aber den Angriffen seines Teamkollegen Maximilian Günther erwehren. Das schaffte der Brite gerade einmal einen Umlauf lang, dann war der Deutsche an ihm vorbei. Kurze Zeit später überholte auch Jake Hughes (Hitech Grand Prix) seinen Landsmann Callum Ilott. Es entwickelte sich ein unterhaltsamer Fünfkampf um die Spitzenpositionen, in den neben Günther auch Ilott, Hughes, Jehan Daruvala (Carlin) und Ferdinand Habsburg involviert waren. Später fiel der Inder aus diesem Kampf heraus, so dass sich nur noch ein Quartett um den Sieg stritt.

Habsburg, dessen vollständiger Vorname Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Antal Bahnam Leonhard lautet, arbeitete sich sukzessive durch die Gruppe, um in Runde zwölf schließlich auch den führenden Günther zu überholen. In der Folge fuhr er einem sicheren Sieg entgegen.

Hinter Habsburg, der von Startplatz acht ins Rennen ging, wurde Joel Eriksson als Zweiter abgewinkt. Der Schwede, der nur von Rang zwölf begann, machte insgesamt zehn Ränge gut und bekam zur Belohnung 18 Zähler. Die brachten ihn in der Fahrerwertung bis auf einen Punkt an den zweitplatzierten Lando Norris ran.