Ferrari – Händlervertrag für Scuderia Gohm Wien. Die Scuderia Gohm GmbH schliesst einen neuen Händlervertrag mit der Italienischen Sportwagenmarke Ferrari S.p.A.. Damit repräsentiert die Gohm Gruppe Ferrari nun offiziell an drei Standorten innerhalb der D-A-CH Region, zwei davon innerhalb Deutschlands, Singen und Böblingen und nun auch an der neuen Adresse Laxenburger Straße in Wien, welche offiziell durch Herrn Thorsten Gohm und Herrn Ekkehard Schwarz, den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern, per Februar 2017 übernommen wurde.

„Wir sind stolz darauf, als lokale Vertreter von Ferrari mit dem österreichischen Markt betraut zu werden. Unser Unternehmen ist in Deutschland seit über 30 Jahren mit der Marke eng verbunden und wir freuen uns, nun auch hier zur Ferrari-Familie zu gehören.“, sagte Herr Thorsten Gohm bei der Unterzeichnung des neuen Händlervertrages.

„Das Scuderia Gohm Team hat sich in Deutschland über zahlreiche Jahre als ein zuverlässiger und erfolgreicher Geschäftspartner erwiesen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden im österreichischen Markt in guten Händen sein werden.“, sagte Jean-Philippe Leloup, geschäftsführender Direktor Ferrari Central/East Europa GmbH.

Das Wiener Autohaus befindet sich momentan im Umbau, um das Gebäude auf die gewünschten und von Ferrari erwarteten Standards zu bringen. Die offizielle Eröffnung wird gegen Ende des zweiten Quartals erwartet. Das Scuderia Gohm Team hat trotz allem bereits jetzt jederzeit für Kunden geöffnet und heißt besuchende Ferrari-Enthusiasten herzlich willkommen.