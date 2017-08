FIA Electric And New Energy Championships Österreich – Rallyefahren umweltfreundlich

FIA Electric And New Energy Championships Österreich – Rallyefahren umweltfreundlich. Zwei Termine der ECO NOVA Rallye finden heuer in Österreich und Deutschland statt: Am 31. August wird die Alpenrallye gestartet und im Oktober folgt der Startschuss für die Steiermark-Rallye. An den Start gehen – in verschiedenen Klassen – Fahrzeuge mit Elektroan-trieb, Hybrid-Fahrzeuge und solche mit anderen alternativen Antrieben.

Die Herausforderungen für die Teilnehmer der ECO NOVA Rallyes liegen darin, in jedem Teilstück möglichst nahe an eine spezifische Durchschnittsgeschwindigkeit zu kommen und gleichzeitig mög-lichst wenig Energie zu verbrauchen.

In Italien und Slowenien wurde die ECO NOVA Rallye heuer bereits erfolgreich durchgeführt. Mit der Alpenrallye und der Steiermark-Rallye stehen 2017 noch zwei weitere Highlights in Österreich und Deutschland auf dem Programm. Eine vierte ECO NOVA Rallye ist in der Schweiz geplant. Insgesamt erwartet Organisator Primoz Lemez in dieser Saison 400 Rennfahrer am Start.

Die ECO NOVA Alpenrallye

Von Lienz in Osttirol bis nach Bad Reichenhall (Deutschland) verläuft die Strecke der ECO NOVA Alpenrallye. Heiligenblut, die Großglockner Hochalpenstraße, Zell am See, Saalfelden, Lofer und Berchtesgaden sind die Zwischenstationen. Termin ist der 31. August bis 3. September. Die Anmeldung für die Rallye ist online bis 20. August 2017 möglich.

Die ECO NOVA Steiermark-Rallye

Vom 6. bis zum 8. Oktober geht die zweite ECO NOVA Rallye in Österreich, genauer gesagt in Spielberg, über die Bühne.

Infos zu den ECO NOVA Rallyes unter: www.emobility-rallye.com