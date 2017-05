Formla Unas verzaubern die Formel 1 am Spielberg

Formla Unas verzaubern die Formel 1 am Spielberg. Alle motorsportbegeisterten jungen Damen waren erneut aufgerufen, sich beim Projekt Spielberg als Formula Unas zu bewerben. 50 haben es geschafft, in Kombination mit einem Online-Voting, die hochkarätig besetzte Jury zu beeindrucken. In fescher, typisch österreichischer Tracht werden die Botschafterinnen des „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017“ von 7. bis 9. Juli auf dem Red Bull Ring in die Königsklasse des Motorsports eintauchen. An einem unvergesslichen Wochenende treffen sie die Stars der Formel 1 hautnah und tragen wertvolles regionales Brauchtum in alle Welt hinaus! Aus allen neun Bundesländern und aus Deutschland stammen die Grid Girls, die das Paddock im Dirndl erobern werden – und hier sind sie: www.projekt-spielberg.com/formulaunas.

Weltweite Bühne für kostbare Traditionen. Beim Anblick der Formula Unas erkennen Millionen von Zuschauern rund um den Globus sofort, dass die Formel 1 in der Steiermark gastiert. „miss lillys hats“ schmückt die Grid Girls mit Blumenkränzen und mit großer Hingabe setzt das Steirische Heimatwerk seit 2014 die Botschafterinnen des Grand Prix von Österreich mit handgefertigten Dirndln in Szene.

Faszinierende Welt der Motorsport-Königsklasse hautnah. Von 7. bis 9. Juli tauchen die Formula Unas in die faszinierende Welt der Königsklasse ein, erleben die besten Partys und sind natürlich auch bei den Konzerten am Freitag- und Samstagabendlive dabei. Im Dirndl und mit ihrem Charme werden sie das Formel-1-Paddock binnen kürzester Zeit erobert haben. Der typisch österreichische Blickfang verzaubert Piloten gleichermaßen wie natürlich auch die Fans. Auf ihre Aufgabe werden die Botschafterinnen des „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017“ bestens vorbereitet. An den Teambuilding-Tagen Ende Mai lernen sie den Red Bull Ring kennen, blicken hinter die Kulissen der Rennstrecke und bekommen einen ersten Eindruck davon, was sie erwartet.

Motorsportfestival zum Anfassen. Das „Motorsport-Festival zum Anfassen“ bleibt seinem Namen bei der vierten Auflage auf dem Red Bull Ring treu und garantiert auch 2017 Rennsport hautnah. Neben Autogrammstunden mit den Fahrern und Teamchefs – unter anderem auf dem Red Carpet vor dem Welcome Center –, der Legends Parade, einem Public Pitlane Walk, Air- und Stuntshows wird es auch wieder Konzerte geben. Kinder bis 14 Jahre kommen in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Eintrittskarte kostenlos an die Rennstrecke. Tickets können sich Fans unter www.projekt-spielberg.com/f1tickets sichern!