Forstinger Rallye Team – Perfekter Auftritt in Kroatien. Knapp 60 Teams gingen bei der sechsten Auflage der Kumrovec Rallye in Kroatien an den Start. Mittendrin dabei war erstmals das Forstinger Rallye Team Niki Mayr-Melnhof/Poldi Welsersheimb, das sich hier starker Konkurrenz stellte, darunter bekannt schnelle Teams, die, ebenso wie das Forstinger Rallye Team, auf ein R5 Fahrzeug setzen. Zwei Sonderprüfungen galt es jeweils zwei Mal zu absolvieren, insgesamt standen somit rund 40 Sonderprüfungskilometer am Plan. Das Forstinger Rallye Team sorgte mit einer Bestzeit auf SP1 bereits für viel Aufsehen. Da konnte jedoch noch niemand ahnen, dass Niki Mayr-Melnhof / Poldi Welsersheimb auch alle weiteren Prüfungen gewinnen sollten und so auch den Gesamtsieg in souveräner Art und Weise nach Österreich holten.

Niki Mayr-Melnhof nach der Kumrovec Rallye: „Der erste Sieg bei einer Rallye ist natürlich etwas ganz Besonderes. Wir sind nach Kroatien gekommen um zu testen und nicht um zu gewinnen. Daran, dass wir beides erledigen konnten, hat das Team der DriftCompany einen ganz großen Anteil. Die haben über den Winter hart gearbeitet und mir ein Spitzenauto hingestellt. Wir haben von Beginn an unseren Rhythmus gefunden und das Setup hat vom ersten Meter an gepasst. Für uns war das ein super Start in die neue Saison.“

Weiter geht es für das Forstinger Rallye Team am 17. Und 18. März, wo rund um Leutschach die Rebenland Rallye gefahren wird. Sie ist auch der erste Lauf zur österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft 2017.