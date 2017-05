G-POWER M3 GT2 S HURRICANE – Der ultimative CLUBSPORT

G-POWER M3 GT2 S HURRICANE – Der ultimative CLUBSPORT. Die Wurzeln von G-POWER reichen bis in den Motorsport der 1970er Jahre zurück. Damals wurden BMW 02-Modelle mittels Doppelvergasern, Nockenwellen und Fächerkrümmer-Kits für die Rennstrecke fit gemacht.

Nicht selten wurden diese Tuningpakete auch in Straßenfahrzeugen verbaut, die von den Besitzern dann an den Wochenenden auch auf der Rennstrecke zum Einsatz gebracht wurden. Die ersten G-POWERClubsport-Modelle waren geboren.

Heute liegen CLUBSPORT-Modelle voll im Trend und G-POWER zeigt mit dem aktuellen M3 GT2 S HURRICANE einen eindrucksvollen Beleg seiner

technischen Kompetenz aus über 35 Jahren Motorenbau und sieben

Highspeed-Weltrekorden.

Nähert man sich dem aktuellsten Werk der G-POWER-Manufaktur für

Komplettfahrzeuge, so bleibt der Blick als erstes am G-POWERWidebody-

Kit hängen. Dieser komplett – inkl. Hauben und Türen – aus Carbon gefertigte Widebody-Kit reduziert nicht nur das Fahrzeuggewicht, sondern legt mit seinen Kotflügelverbreiterungen, den Be- und Entlüftungsöffnungen sowie seinem üppigen Spoilerwerk das Fundament für ein einzigartiges Fahrzeug, das sowohl die Straße als auch die Rennstrecke dominiert. Die üppigen Radhäuser füllt ein leichtgewichtiger 19-Zoll-Rennsport- Schmiederadsatz mit Cup-Reifen der Dimension 295/30ZR 19 bzw. 325/30ZR 19. Eine Rennsport-taugliche Bremsanlage mit Keramik-Bremsscheiben und 6- bzw. 4-Kolben-Bremszangen sorgt für brachiale Verzögerungswerte.

Die Anbindung an die Karosserie übernimmt das G-POWER G3M-RS CLUBSPORT-Gewindefahrwerk mit dem G-POWER „NÜRBURGRING SETUP“ für Höhe, Dämpfungsgrad, Spur und Sturz. Unter dem spektakulären GT2 S Widebody-Kit verstecken sich aber noch weitere Features, die für einen kompromisslosen Rennwagen unabdingbar sind. Dazu zählen u.a. ein Hinterachs-Sperrdifferenzial inkl. separatem Ölkühler, Uniball-Gelenke an Vorder- und Hinterachse, eine integrierte Feuerlöschanlage und als besonders Highlight eine Druckluftgespeiste Wagenhebeanlage, die den Reifenwechsel während eines Boxenstopps in nur wenigen Sekunden zulässt.

Sieht man dem G-POWER M3 GT2 S HURRICANE bereits von außen seine Rennsport-Gene deutlich an, so wird diese Linie im Innerraum konsequent fortgesetzt. Hier sorgt ein kompletter Überrollkäfig für die nötige Steifigkeit und Sicherheit, wogegen das Weglassen der Rücksitzbank der Gewichtsreduzierung dient. Zusätzlich wurde im gesamten Innenraum das serienmäßige Dämmmaterial entfernt und im Anschluss das nackte Blech im Cockpit mit Carbon verkleidet. Alle Stellen, die nicht mit schwarzen Hightech-Material verkleidet wurden – z.B. das Armaturenbrett, die Sportsitze und der Dachhimmel – sind mitedlem Alcantara ausgeschlagen und mit Ziernähten verziert. Damit beweist G-POWER, dass sich ein aufs Wesentliche reduziertes Rennsport-Cockpit durchaus mit luxuriösen Akzenten kombinieren lässt.

Ein digitales Multifunktionsinstrument, welches den serienmäßigen Tacho

und Drehzahlmesser ersetzt, sowie das G-POWER-Zusatzdisplay versorgen den Fahrer mit allen wichtigen Informationen über denaktuellen Fahrzustand, sowie alle relevanten Daten rund um das Kompressor-aufgeladene V8 Triebwerk.

Damit richtet sich der Fokus auf das Herzstück des M3 GT2 S HURRICANE. Im Rahmen der Montage des SK III RR-Kompressorsystems wurde das V8-Triebwerk nicht nur komplett zerlegt und mit geschmiedeten Kolben und Pleueln aufgerüstet, sondern auch noch mittels einer modifizierten, geschmiedeten Kurbelwelle im Hubraum von 4,0 auf 4,5 Liter aufgestockt. In Kombination mit den bis zu 0,8 bar rel. Ladedruck, die der von G-POWER verwendete ASA T1-724 Kompressor bei 8.000 U/min aufbaut, steigt die Motorleistung nach der G-POWER-Kur von 420 PS (309 kW) und 400 Nm auf spektakuläre 720 PS (529 kW) und 650 Nm. Entsprechend eindrucksvoll sind die Fahrleistungen. Den Sprint von 0 auf 200 km/h erledigt der G-POWER M3 GT2 S in lediglich 9,8 Sekunden und erst jenseits von 330 km/h – je nach gewählter Getriebeübersetzung – endet die Beschleunigungsorgie.

Mit dem G-POWER M3 GT2 S HURRICANE stellt G-POWER seine Kompetenz rund um die Veredelung sportlicher Fahrzeuge eindrucksvoll unter Beweis und empfiehlt sich damit als Ansprechpartner für den Aufbau professioneller CLUBSPORT-Fahrzeuge. Selbstverständlich lassen sich vergleichbare Projekte auch basierend auf dem neuen BMW M2 oder dem aktuellen M3/M4 realisieren.

Ein aufregendes Video des Fahrzeugs ist unter folgendem Link zu sehen:

https://youtu.be/P3o52I2jkoY