General Motors Austria wird zu Opel Austria

General Motors Austria wird zu Opel Austria. Nach dem Verkauf der Opel Automobile GmbH, zu der die Marken Opel und Vauxhall gehören, an die PSA-Gruppe am 1. August, wird ab sofort auch der Name „General Motors Austria GmbH“ auf „Opel Austria GmbH“ geändert.

„Der Namenswechsel zu Opel Austria GmbH ist ein Teil des Starts in eine neue Ära: nach 88 Jahren bei General Motors wollen wir unseren Weg, Zukunftstechnologien für alle zugänglich zu machen, als Teil der PSA-Gruppe und als deutsche Traditionsmarke fortsetzen“, so Opel Österreich-Chef Alexander Struckl.