Giganten-Camper Duell – Ricciardo und Verstappen am Red Bull Ring

Giganten-Camper Duell – Ricciardo und Verstappen am Red Bull Ring. Motorsport, wie ihn die Fans lieben, bot die Königsklasse noch am Wochenende beim Formel 1 Grand Prix von Spanien. Mit noch ganz frischen Rennimpressionen reisten Daniel Ricciardo und Max Verstappen zum Camper Gigantenduell direkt ins steirische Murtal und besuchten dann im Anschluss gemeinsam mit Dr. Helmut Marko eine Pressekonferenz in der sie einen Ausblick auf den vierten Heim-GP ihres Rennstalls gaben und dabei auch jede Menge Spaß bei einem ungewöhnlichen Duell hatten.

Der „Große Preis von Österreich“ lockt jedes Jahr auch zahlreiche Fans ins Murtal, die das Rennwochenende auf den Campingplätzen rund um den Spielberg verbringen. Vor allem die niederländischen Gäste sind leidenschaftliche Camper. Stellvertretend für seine Landsleute forderte Max Verstappen den Teamkollegen Daniel Ricciardo im Rahmen eines Videodrehs für den diesjährigen Österreich-GP zu einem nicht alltäglichen Duell auf dem Red Bull Ring heraus. Beide rasten mit einem Aston Martin und einem Wohnwagen im Schlepptau über die Rennstrecke und hatten sichtlich großen Spaß dabei. Mehr darüber und den Ausgang des „Gigantenduells“ in kürze auf unserem automagazin Web TV Kanal unter www.automagazin.at/videos