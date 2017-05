„Girls‘ Day 2017“ bei der Porsche Informatik

„Girls‘ Day 2017“ bei der Porsche Informatik. Ende April öffnete die Porsche Informatik zum zweiten Mal die Türen für den „Girls’ Day“, an dem Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren die Möglichkeit hatten, an einer IT-Reise durch die Porsche Informatik teilzunehmen. Zehn Mädchen haben sich im Vorfeld angemeldet, um in die Welt der Informatik und IT vorzudringen.

Bei dem Software-Spezialisten der Porsche Holding Salzburg können engagierte und interessierte Nachwuchskräfte beruflich durchstarten, ganz egal ob männlich oder weiblich. Bereits heute sind über 20 % Frauen in der Porsche Informatik tätig.

Die IT-Reise der Mädchen umfasste folgende Stationen

• Meet & Greet mit Landesrätin Berthold: Anlässlich des Girls‘ Day besuchte die Salzburger Landesrätin Mag. Martina Berthold die Porsche Informatik.

Als Jugend- und Frauenbeauftragte nahm sie, begleitet von zwei Mädchen, an der IT-Journey teil und tauschte sich mit den Jugendlichen aus. Dr. Manfred Immitzer (Geschäftsführer der Porsche Informatik) und Mag. Paul Gahleitner (Leiter der Personalabteilung der Porsche Holding) zeigten den Teilnehmerinnen im Dialog die verschiedenen Aufgaben in IT und Digitalisierung, die Attraktivität der Porsche Informatik als Arbeitgeber und die hervorragenden Berufsaussichten, die Interessierten geboten werden.

• Women’s IT Journey: Die Mentorinnen der Porsche Informatik stellten den Entwicklungsprozess – von der Idee bis zur Umsetzung – auf einfache Weise vor und zeigten ihren persönlichen Weg in die IT Branche – von der Ausbildung und Koordination von Beruf und Familie, sowie über Schlüsselsituationen die sie letztlich für die IT führten.

• CodeIT: Jede Teilnehmerin konnte ein elektronisches Memory Spiel programmieren und ein Kartenlayout mit einem VW Bully designen.

• Virtual RealITy: Einen sehr aktuellen Programmpunkt stellte die Virtual Reality Experience dar. In Kooperation mit „Weltauto“ konnten die Mädchen in eine virtuelle Welt eintauchen und mit Virtual Reality-Brille eine virtuelle Probefahrt machen. Mit der 360° Grad Kamera wurde von den Teilnehmerinnen auch einen Kurzfilm gedreht. Damit wurde den Mädchen die Digitalisierung, im wahrsten Sinne des Wortes, vor Augen geführt und bildete den krönenden Abschluss des Girls‘ Day 2017.

Erfolgreicher Tag

Mit zahlreichen neuen Eindrücken, Informationen und dem genauen Blick hinter die Kulissen der Porsche Informatik ging der Tag schnell auch wieder zu Ende. Am Ende der Veranstaltung zeigte sich auch Dr. Manfred Immitzer, Geschäftsführer der Porsche Informatik, beeindruckt: „Der Girls‘ Day war für die Porsche Informatik wieder sehr erfolgreich. Nachwuchstalente lernen unsere spannende Welt kennen und wir können einen ersten Kontakt zu den Nachwuchstalenten herstellen. Digitalisierung ist Gegenwart und Zukunft und so benötigen wir den talentierten Nachwuchs bereits morgen und auch übermorgen.“