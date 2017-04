GM will ab 2019 E-Autos in China bauen

Laut einem Bericht der Associated Press will GM bis 2020 zehn neue Fahrzeuge mit alternativem Antrieb in China auf den Markt bringen. Letztes Jahr gab der Autokonzern seinen Fahrplan in Sachen E-Autos für China bekannt. Zu dem Elektro-Vorhaben gehören auch Plug-In-Versionen der Modelle Buick LaCrosse, Chevrolet Malibu XL und Cadillac CT6 sowie ein neues Batterie-Werk. Hinsichtlich der reinen E-Fahrzeuge will GM laut der IHS-Prognose im nächsten Jahr die Produktion und den Verkauf des Bolt in China starten. Die Experten gehen davon aus, dass das Modell unter der Marke Chevrolet erscheinen wird, wiederum ergänzt GM eine Plug-In-Hybrid -Version des Volt als Buick. Der amerikanische OEM will bis 2021 20 neue Chevrolet-Modelle vorstellen.