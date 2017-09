Grand Basel – Erster globaler Salon für die wertvollsten Automobile der Welt

Grand Basel – Erster globaler Salon für die wertvollsten Automobile der Welt. Die MCH Group, weltweit führendes Live-Marketing-Unternehmen in Basel/Schweiz, lanciert ein neues, globales Ausstellungsformat: Die

Grand Basel ist der erste Salon für die bedeutendsten und wertvollsten

Automobile der Welt – historisch, zeitgenössisch und zukunftsweisend.

Erstmals werden Automobile im kulturellen Kontext von Design, Architektur und Kunst präsentiert. Nach der Premiere im September 2018 in Basel sind weitere Messen in Miami und Hong Kong geplant. Grand Basel spricht internationale Kenner, Experten und Sammler mit höchsten Ansprüchen an – und alle, die sich für automobile Ästhetik, technische Virtuosität, Kunst und Kultur interessieren.

Zur Avant-Premiere und Medienpräsentation des Grand Basel-Konzepts in der Messe Basel gaben sich weltbekannte Persönlichkeiten der Automobilkultur die Ehre. Sie stellten das Konzept der Grand Basel anhand vier aussergewöhnlicher Entwürfe vor, die zum Teil noch nie öffentlich gezeigt wurden:

Giorgetto Giugiaro, „Car Designer of the Century“, brachte seinen legendären Chevrolet Corvair Testudo von 1963 nach Basel. Andrea Zagato kündigte eine Hommage an die legendäre Marke IsoRivolta an: Das Zagato IsoRivolta Vision Gran Turismo Concept wird ab Oktober erstmals mit der Sony Playstation erfahrbar sein. Als fahrbereites Automobil soll es zu einem der Highlights der Grand Basel 2018 werden. Designer Rem D. Koolhaas zeigte für sein Modelabel United Nude ein neues „Lo Res Car“, für das er das polygonale Design eines Lamborghini Countach zur minimalen Keilform abstrahierte. Prof. Paolo Tumminelli, Direktor des Goodbrands Institute, Buchautor und Professor an der Fakultät für Kulturwissenschaften der TH Köln entwickelt das kulturelle Konzept und leitet das Kuratorium der Grand Basel.

Modul 1: Ideale im Wandel

Giorgetto Giugiaro, Bertone Corvair Testudo, 1962/3.

Erstmalig beim Genfer Automobilsalon 1963 gezeigt, wurde der Testudo

jahrzehntelang in der Sammlung der Carrozzeria Bertone aufbewahrt, bevor das Einzelexemplar vom ursprünglichen Designer erworben werden konnte.

Giugiaros Testudo sublimierte die Form des klassischen Sportwagens in ein

absolut zeitloses Geschwindigkeitsideal. Das Design-Experiment erscheint umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass der Wagen auf dem heckgetriebenen Rahmen des populären Corvair aufbaut – was ihn zumindest theoretisch als amerikanischen Porsche qualifizieren würde. In der Tat antizipiert die Gestaltung nicht nur den Lamborghini Miura um zwei und den Corvette C3 um vier, sondern auch den Porsche 928 um gut zwölf Jahre.

Rem D. Koolhaas, Lo Res Car, 2017

Der erste Lo Res Car gewann 2016 das Wallpaper Design Trophy und wurde in

eine Privatsammlung aufgenommen. Das weiter entwickelte zweite Exemplar –

erstes einer limitierten Auflage – wurde erstmalig bei der Avant Premiere der

Grand Basel 2017 präsentiert. Ursprünglich als produktübergreifendes Experiment gedacht, am Beispiel Lamborghini Countach angewendet, erzeugt Koolhaas’ Designkonzept von „niedriger Auflösung“ eine subversive Ambivalenz: Obwohl absichtlich auf ein gestalterisches Minimum reduziert, verströmt die Form maximale Kraft.

Modul 2: Dimensionen von Urbanität

Avions Voisin, C25 Aérodyne, 1935

Das gezeigte Modell ist eins von nur sieben gebauten Exemplaren des C25 mit

aerodynamischer Karosserie. Es stand ab 1976 in der Fondation Hervé von

Jacques de Wurstemberger. Die Korrelation zwischen Automobiltät und Urbanität war tragendes Leitmotiv moderner Avantgarde. Inspiriert und unterstützt durch Flugzeug- und Automobilpionier Gabriel Voisin, entwarf LeCorbusier um 1925 seinen Plan Voisin für eine dynamischere Autostadt –Paris. Das Modell „ C25 Aérodyne“ greift auf diese Vision zurück und stellt eine kraftvolle, da eigenwillige Interpretation des zu jener Zeit herrschenden Aerodynamismus dar.

Zagato, IsoRivolta Vision Gran Turismo, 2017

Zur Avant Premiere der Grand Basel kündigte Andrea Zagato eine Hommage an die legendäre Marke IsoRivolta an: Das Zagato IsoRivolta Vision Gran Turismo Concept wird im Oktober erstmals mit der Sony Playstation erfahrbar sein. Als fahrbereites Automobil soll es zu einem der Highlights der Grand Basel 2018 werden.

Drittes Millennium: Der Traum unbegrenzter Mobilität lebt nur noch im virtuellen Raum. Wem wundert also, dass die Wiedergeburt der legendären Marke IsoRivolta nicht auf der Strasse, sondern im Straßennetz des Videogame stattfindet. Das Ergebnis ist die „Vision“ eines Grand Tourismus zwischen Traum und Wirklichkeit.