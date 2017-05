Graz und die Formel 1 – Schlossberg grüßt Spielberg

Graz und die Formel 1 – Schlossberg grüßt Spielberg. Seit die Formel 1 vor drei Jahren nach Österreich zurückgekehrt ist, ist vor allem auch in Graz die Leidenschaft für die Königsklasse wieder vollends entfacht. Von 7. bis 9. Juli wird mit den Fans zum vierten Mal auf dem Red Bull Ring das „Motorsport-Festival zum Anfassen“ gefeiert und die steirische Landeshauptstadt und Bürgermeister Siegfried Nagl präsentieren sich im Vorfeld als stolze Gastgeber. Ein weiteres starkes Zeichen der Verbundenheit mit der Rennstrecke im Murtal wurde am Dienstag ganz nach dem Motto „Schlossberg grüßt Spielberg“ gesetzt. Im Zentrum der Mur-Metropole war beim „Wine Makers Dinner“ mit dem Winzer und ehemaligen F1-Piloten Jarno Trulli sowie mit Showcars des Projekt Spielberg für Motorsport-Atmosphäre gesorgt und das gesamte Stadtgebiet stimmt mit zahlreichen Initiativen auf den „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017“ ein. Auf direktem Weg zur Königsklasse geht es unter www.projekt-spielberg.com/f1tickets.

F1-Feeling beim „Wine Makers Dinner“ mit Jarno Trulli. Nach zahlreichen Initiativen in den letzten Jahren knüpft Graz mit einem weiteren Meilenstein an seine Verbundenheit zur Königsklasse an. Am Dienstag war ein besonderer Gast in der Stadt geladen: Jarno Trulli, der 1997 in seiner Debüt-Saison den Österreich-GP angeführt hatte, seinen Boliden jedoch mit Motorschaden abstellen musste. Der Italiener zählt zu den Piloten mit den meisten F1-Starts, feierte zahlreiche Podestplätze und einen Sieg beim prestigeträchtigen Grand Prix von Monaco (2004).

Nach der Motorsport-Karriere etablierte sich Jarno Trulli mit seinem Weingut Castorani in den Abruzzen als international angesehener Winzer. Im „El Gaucho“ Steakhouse und dem Fischlokal „El Pescador“ präsentierte er beim „Wine Makers Dinner“ bereits zum zweiten Mal in Graz seine neuesten Kreationen. Das Projekt Spielberg sorgte mit einem Formel-1-Showcar und einem NASCAR für reichlich Motorsport-Feeling in der Landhausgasse und

Formula Unas, die Grid Girls in Dirndl-Kleidern des Steirischen Heimatwerks, durften natürlich nicht fehlen. Ehrengäste, wie Bürgermeister Siegfried Nagl, Vizebürgermeister Mario Eustacchio, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Armin Assinger, Fritz Strobl oder die Tattoo-Legende Mario Barth wurden im NASCAR, unterstrichen von kernigem V8-Sound, zum Dinner chauffiert. Eine

Modenschau, von der Red Bull World am nahegelegenen Hauptplatz veranstaltet, führte über den Red Carpet direkt zu den Restaurants „El Gaucho“ und „El Pescador“ in der Landhausgsasse und rundete so den Abend ab.

Graz hat das Formel-1-Fieber gepackt. Ab sofort drückt Graz seine Vorfreude auf die Formel 1 wieder mit zahlreichen Akzenten im gesamten Stadtgebiet aus und stimmt seine Bewohner und Besucher auf das Rennen am Spielberg ein. So ist ein öffentlicher Bus im Design des Red Bull Racing RB13 unterwegs und an Haltestellen sind Boxenstopp-Crews abgebildet. Fahnen im Design des Grand Prix von Österreich schmücken ausgewählte Plätze und Straßen, wie die Herrengasse. In den Straßenbahnen weisen Flaggen und Infoscreens sowie spezielle City Lights und große Anzeigetafeln an den Stadteinfahrten auf die Formel 1 hin.