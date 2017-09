Großglockner Grand Prix 2017 – „Striezel“ Stuck startet mit Auto Union Typ C

Großglockner Grand Prix 2017 – „Striezel“ Stuck startet mit Auto Union Typ. Vom 21. bis 23.September wird in Fusch an der Großglockner Straße wieder an die alten Großglockner Automobilrennen der Jahre 1935, 1938 und 1939 erinnert.

Mit dem Revival der alten Bergpreise unter dem Titel „Großglockner Grand Prix“ kehren authentische Klassiker-Rennwagen und Oldtimer-Sportwagen zurück an Österreichs höchsten Berg.

Die legendäre Großglockner Hochalpenstraße mit der Auffahrt auf der Nordseite von Ferleiten hinauf bis zum Fuscher Törl bietet dabei die Strecke für die gezeiteten Bergfahrten der klassischen Wettbewerbswagen und auch die unvergleichliche Kulisse.

65 Internationale Starter gehen mit Wagen der Baujahre 1920 – 1974 an den Start über 92 Kurven, 14 Kehren und fast 13 Kilometer. Seit dem Jahr 2012 werden mit den Gleichmäßigkeitsfahrten der Oldtimer-Rennwagen über die Pass-Straße an die alten „Helden am Berg“ erinnert.

Audi Tradition bringt einen ganz besonderen Auto Union Typ C zurück in die österreichischen Alpen. Bei den Bergfahrten bei gesperrter Straße im Rahmen des Großglockner Grand Prix am 22. und 23. September 2017 lenkt Hans Joachim Stuck einen Nachbau des historischen Rennwagens. 1938 gewann sein Vater Hans Stuck im Auto Union Typ C Spezial-Bergrennwagen den Großen Bergpreis.

Ein weiteres äußerst seltenes Highlight:

Besucher beim Großglockner Grand Prix erwartet ein weiterer Vorkriegs-Rennwagen der Auto Union. Im Fahrerlager zeigt Audi Tradition neben dem Auto Union Typ C von 1936 den Typ D Doppelkompressor von 1939.